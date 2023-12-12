В Московской области трудоустроены более 55 тыс людей с инвалидностью

Фото: Минсоцразвития МО
В Подмосковье работают более 55 тыс инвалидов, в том числе около 10 тыс – на квотируемых местах. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Болатаева Людмила.
«Обычно они трудятся подсобными рабочими и комплектовщиками. Есть среди жителей с инвалидностью и те, кто выбирает работу на фрилансе. Количество свободных вакансий для инвалидов сейчас составляет порядка 1,8 тысяч», – отметила Болатаева.В Минсоцразвития региона уточнили, что предприятия региона со штатом более 35 человек должны в обязательном порядке выделять квоту для трудоустройства инвалидов.
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Лора Луганская