В Московской области заработал кабинет для проведения рентгенодиагностики зубов

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Московском областном центре охраны материнства и детства заработал кабинет для проведения рентгенодиагностики зубов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Аппарат появился в детской поликлинике №3. Рентгенография зубов помогает в постановке диагноза и дальнейшего контроля процесса и качества лечения.
Стоит отметить, что для того, чтобы пройти данный вид обследования необходимо получить направление врача-стоматолога.
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«Даже при отсутствии видимых симптомов, детям рекомендуется периодически делать рентген-обследование зубов. Причинами для этого являются особенности развития зубочелюстного аппарата ребенка. Наша поликлиника располагает новым и надежным аппаратом для получения прицельных снимков зубов. Это исследование, на данный момент, проводят в Московском областном центре охраны материнства и детства только на базе нашей поликлиники», — поделилась заведующий поликлиникой №3, врач-педиатр Ольга Муценко.
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Мира Полтева