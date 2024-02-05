Врач Новикова заявила о связи зубной боли и иммунитета

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Стоматолог-терапевт Юлия Новикова заявила, что зубная боль может обостряться, в частности, в зимний период, из-за снижения иммунитета.
«Обострение зубной боли зимой связано со снижением температуры и ростом числа общих заболеваний. Это приводит к снижению иммунитета, что создает благоприятные условия для развития микроорганизмов. В результате, хронические процессы переходят в стадию обострения», — пояснила в беседе с Газета.ру Новикова.
Во избежание болезней зубов врач рекомендовала регулярно посещать стоматолога и при необходимости делать рентгеновские снимки.
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