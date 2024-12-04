В областном онкодиспансере провели более двух тысяч исследований на рентген-комплексе

В детскую больницу МОЦОМД поступил новый видеоколоноскоп для кабинета эндоскопии. Оборудование было куплено в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027 гг», направленной на улучшение качества медицинских услуг, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Новое техника предназначена для исследования внутренней оболочки толстого кишечника и проведения диагностических и лечебных процедур под визуальным контролем. Это помогает выявлять злокачественные образования и другие патологии толстого кишечника на ранних стадиях.





«Изображение, которое поступает с камеры, транслируется на монитор в режиме реального времени, в увеличенном размере, в цветном изображении, что позволит заметить даже незначительные изменения в тканях и поставить правильный диагноз на ранней стадии заболевания», — сообщила главный врач МОЦОМДа, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В настоящее время эндоскопические исследования широко используются как метод диагностики. Пациенты проходят обследования по направлению педиатров, хирургов и других узких специалистов через Детский консультативно-диагностический центр МОЦОМДа в рамках амбулаторного обслуживания. Исследования также проводятся для стационарных пациентов и экстренных больных.