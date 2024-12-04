В областном онкодиспансере провели более двух тысяч исследований на рентген-комплексе

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Московском областном онкологическом диспансере проведено более 2 тысяч исследований с использованием нового рентгенодиагностического комплекса — современного стационарного рентгенодиагностического аппарата, который предназначен для выполнения всех видов рентгенографии и линейной томографии и обеспечивает получение высококачественных изображений при минимальном облучении, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Дека стола может перемещаться в 4-х направлениях. Высота регулируется в широком диапазоне, что позволяет работать с детьми и с пациентами с ограниченными возможностями», — отметила заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения Айман Иманбердина.Медицинскую технику приобрели в конце 2023 года по распоряжению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Благодаря цифровым рентгеновским аппаратам, которые обеспечивают снижение лучевой нагрузки, пациенты могут проходить обследования с получением более качественных изображений исследуемых областей.
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