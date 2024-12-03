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В Видновском перинатальном центре начали наряжать младенцев Дедами Морозами

Фото: Полина Абраменко

Фото: Полина Абраменко

С началом зимы малышей, появившихся на свет в Видновском перинатальном центре, начали выписывать в костюмах Дедов Морозов, такая традиция продолжается уже четвёртый год, передаёт корреспондент Подина Абраменко.
«Мы уже четвертый год одеваем малышей, которые родились в декабре, в новогодние костюмы. Это приносит радость мамам, папам и нам, работникам, тоже. Сразу чувствуется приближение Нового года», — рассказала медсестра отделения новорождённых Видновского перинатального центра Вера Акулова.
За время существования этой традиции такие необычные новогодние подарки уже получили тысячи семей в Ленинском округе. А в первый день декабря в этом году в перинатальном центре на свет появились 11 малышей — их тоже нарядили к яркие костюмы и выдали мамам.



«Наши родители приходят за новорождённым, а тут им «декабрёнка» выносят. Полтора месяца будем создавать праздник для всех наших пациенток и их семей», — поделилась праздничными планами главврач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова
Всего до конца месяца здесь должны родиться более 500 детей.

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Три объекта Одинцовской областной больницы откроют после капремонта в будущем году
03 декабря 2024, 17:48

А. Воробьёв (справа) / Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Хирургический корпус Одинцовской больницы, стационар в селе Перхушково и новый консультативно-диагностический центр в селе Ромашково откроют после капремонта в 2025 году.
Об этом стало известно во время проверки губернатором Московской области Андреем Воробьёвым хода работ в корпусе экстренной хирургии. Глава региона поговорил со строителями, которые работают на трёх объектах Одинцовской областной больницы.
«Мы ведём в Одинцове большую работу по здравоохранению, в том числе по капитальному ремонту. Это не только центральный стационар в самом городе, но ещё и в селе Перхушково. Задача – привести их к совершенно другому стандарту, чтобы в каждой палате были все удобства. Хирургический корпус мощностью 174 койки заканчиваем ремонтировать в этом году. В первом квартале 2025-го приступим к медицинскому оснащению и получению документов для запуска», – рассказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В конце следующего года, по его словам, планируется открыть модернизированный госпиталь в Перхушкове, оснащённый современным оборудованием и приведённый к новому стандарту. А в селе Ромашково появится новый КДЦ для детей и взрослых. Все эти долгожданные объекты необходимо сдать вовремя, подчеркнул Воробьёв.

Хирургический корпус на ул. Маршала Бирюзова готов уже на 80%. На объекте в две смены трудятся порядка 200 рабочих.
«Приступили к работам год назад. Сейчас корпус – в высокой степени готовности. Ведём отделочные и пусконаладочные работы. Идём с опережением графика, планируем завершить капремонт до конца года. Это будет абсолютно другое медучреждение, соответствующее самым современным требованиям», – рассказал представитель подрядчика Дмитрий Пригожев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В главном корпусе будут располагаться приёмное отделение, отделение реанимации, сердечно-сосудистой хирургии, урологии, нейрохирургии, гинекологии, а также многопрофильное отделение и операционные. Все они будут оснащены по современным стандартам. В планах – закупить аппарат МРТ.

Пациентов там смогут принимать уже в первой половине следующего года. Для них обустроят комфортные палаты с санузлами.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас штат укомплектован врачами на 87%, средним медперсоналом – на 91%. Всего необходимо набрать 165 медработников. Для привлечения кадров в области работают различные меры поддержки.
«Мы уже сейчас набираем специалистов, проводим обучение. Ищем лидеров в своей профессии по всей России. Предлагаем хорошие условия по зарплате. Конечно, очень помогают меры поддержки – программы губернатора и главы городского округа», – отметил главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.
Параллельно в муниципалитете проводят капремонт стационара в селе Перхушково, на базе которого в следующем году начнет работу современный региональный сосудистый центр. Его мощность составит 163 койки. Готовность объекта – 37%, на площадке заняты более 100 рабочих.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ещё один долгожданный объект – новый консультативно-диагностический центр в селе Ромашково на 350 посещений в смену. Летом там смогут принять первых пациентов. В здании разместят терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, кабинеты узких специалистов, отделения восстановительного лечения и профилактики. Для медучреждения закупят 3 тыс. единиц современного оборудования. В центр рассчитывают привлечь более 260 медиков. Сегодня готовность КДЦ – более 60%. На объекте работают порядка 100 строителей.

Суммарно в этом году в Подмосковье введут 12 объектов здравоохранения. В 2025-м планируется построить восемь поликлиник и больниц в рамках госпрограммы, а также три подстанции скорой медицинской помощи.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#одинцовский городской округ
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#андрей воробьёв
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В Каширскую больницу поступили новые аппараты для наркоза
03 декабря 2024, 15:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В хирургическом корпусе Каширской больницы появились два новых наркозно-дыхательных аппарата. Они обеспечивающих высокую точность подачи анестезии и непрерывный контроль за состоянием пациента, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Системы используют современные технологии, позволяющие врачам оперативно реагировать на изменения во время операции. Поступление нового оборудования – это шаг к повышению безопасности и качества лечения.
«Оборудование закуплено в рамках программы губернатора Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Современные аппараты обеспечивают комфорт как для пациентов, так и для врачей, минимизируя риски в ходе анестезии», – отметил главврач больницы Юрий Володин
Оборудование уже используется в работе хирургического отделения. Оно особенно эффективно при длительных и сложных вмешательствах. Медики прошли специальное обучение, чтобы использовать новые системы в полной мере.

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Пушкинские врачи достали из носа пациентки ринолит размером с перепелиное яйцо
03 декабря 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Из носа жительницы Пушкинского городского округа извлекли инородное тело размером с перепелиное яйцо. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Женщина обратилась в больницу имени профессора В.Н. Розанова с жалобами на затруднённое носовое дыхание, неприятный запах из ноздри и болезненные ощущения. Врачи обнаружили у неё в носовой пазухе ринолит – закаменевшее инородное тело, образовавшееся в результате длительного ослизнения», – говорится в сообщении.
Как выяснилось, несколько лет назад пациентке что-то попало в нос, но она не помнит, что именно. Тогда её ничто не беспокоило.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Достать камень целиком было невозможно из-за больших размеров, поэтому врачи раздробили его и извлекли по частям. После операции носовое дыхание у женщины полностью восстановилось. Боль и выделения прошли, и её выписали домой.

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#врачи
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#подмосковье
#московская область
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Робот Светлана с момента запуска обработал 20,5 млн звонков
03 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock / Maksymka

Внедрённый в Московской области голосовой помощник на основе искусственного интеллекта, робот Светлана, обработал с начала 2024 года более 6 млн. звонков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В Подмосковье звонки по телефону 122 принимает робот Светлана. Мы внедрили его в сферу здравоохранения в 2021 году. За всё время работы робот обработал почти 20,5 млн звонков, а с начала этого года – свыше 6 млн», – уточнил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Светлана может вызвать врача на дом, записать на приём. Помимо этого, она приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учёте, обзванивает тех, к кому накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой оценить работу медиков.

Голосовая помощница работает круглосуточно. Одновременно она может принимать 600 звонков.

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Подмосковные врачи спасли от ампутации руку новорождённого мальчика
03 декабря 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новорождённому мальчику, появившемуся на свет с почерневшей левой кистью из-за нарушенного в ней кровообращения, спасли конечность врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Кровообращение могло нарушиться из-за тромба в сосуде или обвития запястья пуповиной.

«Нашей первостепенной задачей было восстановить кровообращение в пораженной кисти и избежать её ампутации. Для этого мы многократно делали перевязки с ранозаживляющими средствами и делали продувание теплым кислородом. Эти консервативные меры помогли стимулировать кровообращение в сосудах конечности. Кисть малыша начинала приобретать розовый цвет», — рассказал лечащий врач ребенка Антон Колобов.
При этом на кисти сохранялся отёк, который продолжал сдавливать сосуды и нервы. В связи с этим было решено провести операцию по рассечению отёчных тканей. Операция прошла успешно, а дальнейшее лечение при помощи специальных мазевых повязок простимулировало регенерацию тканей запястья.

«В конце лечения отек мягких тканей прошёл, кровоснабжение руки полностью восстановилось. Левая рука малыша была спасена», — подытожил Антон Колобов.
Сейчас младенца выписали, ему предстоит пройти курс реабилитации, чтобы восстановить двигательную функцию запястья.

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#московская область
#подмосковье
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Гастроэнтеролог объяснила пользу стакана теплой воды по утрам
Врач Сухорукова: выпитый утром стакан теплой воды ускоряет обмен веществ на 20%
03 декабря 2024, 12:08

Фото: iStock/pinkomelet

Выпитый утром натощак стакан теплой воды ускоряет обмен веществ в организме на 20%, заявила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. По ее словам, вода помогает органам пробудиться и готовит ЖКТ к завтраку.
«Вода помогает всем органам проснуться и подготовить ЖКТ к приему твердой пищи. Стакан воды натощак запускает обменные процессы, помогая организму уже с утра настроиться на питьевой режим, который пополнит в течение дня запасы жидкости. Выпитый натощак стакан теплой воды ускоряет обмен веществ на 20%», — рассказала медик в беседе с NEWS.ru.
Врач подчеркнула, что вода из-под крана не подойдет, она должна быть фильтрованной или очищенной. Заменять ее чаем или кофе, отметила Сухорукова, тоже не стоит.

Ранее главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, что правильное питание помогает не только избавиться от ожирения, но и укрепляет сердечно-сосудистую систему, благодаря чему снижается риск инсульта. Эксперт также поделилась, какие продукты защищают сосуды.

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Хирург назвал симптомы опухоли головного мозга
Хирург Умнов: симптомами опухоли мозга являются головные боли, судороги и шум
02 декабря 2024, 16:04

Фото: iStock/sudok1

О наличии опухоли головного мозга могут говорить сильнейшие головные боли, судороги, онемение, потеря слуха, шум в ушах, нарушение кожной чувствительности в различных частях тела и рвота. Об этом сообщил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, временами боль в голове в таком случае не получается заглушить даже обезболивающими.
«Опухоль мозга — это новообразование в тканях мозга и его оболочек. Головной мозг находится внутри черепа, который обеспечивает его защиту. При этом из-за прочности и несмещаемости костей любая патология мозга вызывает сдавление его тканей и может привести к нарушению работы его отделов. Самое страшное — нарушение работы сосудодвигательного и дыхательного центров, которое приводит к смерти», — отметил врач в беседе с «Известиями».
Тем временем иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, как избежать заражения микоплазменной пневмонией. В первую очередь следует ограничить социальные контакты, регулярно проветривать помещения и носить медицинские маски.
«Чаще всего симптомы похожи на ОРВИ: небольшая температура, кашель, недомогание. В более тяжелых случаях – одышка, синюшность кожных покровов, более сильная слабость и температура выше», – указал эксперт в комментарии для «Москвы 24».
Иммунолог подчеркнул, что вакцины от микоплазменной пневмонии на данный момент нет, потому риск заболевания можно снизить только соблюдая общие меры предосторожности.

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Диетолог Пичугина назвала продукты, защищающие от инсульта
Диетолог Пичугина: От инсульта защитит морская рыба, фасоль и курага
02 декабря 2024, 14:08

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

Правильное питание помогает не только избавиться от ожирения, но и укрепляет сердечно-сосудистую систему, благодаря чему снижается риск инсульта. О том, какие продукты защищают сосуды, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Основа здорового рациона – овощи и фрукты. Их нужно съедать не менее 400 граммов в день. Важной составляющей здорового питания являются также полиненасыщенные жирные кислоты, прежде всего, Омега-3. Они содержатся в жирных сортах морской рыбы, водорослях, семенах льна и чиа, грецких орехах», — сказала Инна Пичугина.
Она также отметила, что здоровье сердца поддерживают магний и калий, поэтому в рационе должны быть продукты, которые содержат эти элементы.

«Это, например, картофель, запеченный в «мундире», чернослив, фасоль, овсянка, курага и пшено», — уточнила диетолог.
При этом содержание соли в пище желательно уменьшить до пяти граммов в день.

«Пять граммов — это одна чайная ложка. И поваренную соль лучше заменить на йодированную», — добавила Пичугина.
Она также подчеркнула, что важно максимально сократить употребление сахара, поскольку он приводит к набору избыточного веса, что нагружает сердечно-сосудистую систему. И крайне желательно полностью исключить из рациона трансизомеры жирных кислот (ТЖК) — твердые маргарины. Именно эти маргарины повышают уровень плохого холестерина, из-за чего значительно увеличивается риск инсультов и инфарктов.

«ТЖК входят в состав многих мучных продуктов и кондитерских изделий промышленного производства», — пояснила Пичугина.
Диетолог сообщила, что «тарелка здорового питания» должна наполовину состоять из овощей и фруктов — по 30% и 20% соответственно, на четверть — из белковых продуктов: птицы, рыбы, орехов, бобовых, и на четверть — из цельнозерновых продуктов: круп, изделий из твёрдых сортов пшеницы и цельнозерновой муки. Ив каждый прием пищи нужно включать 200-250 мл несладких напитков: воду, чай или кофе.

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Жители Каширы могут проверить здоровье и получить вакцинацию от гриппа
02 декабря 2024, 12:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В передвижном медицинском центре жители Каширы и отдаленных сельских местностей района смогут пройти профилактические осмотры и сделать прививки от гриппа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
3 декабря: с 10:00 до 13:00, п. Зендиково, ул. Октябрьская, д. 17;

4 декабря: с 9:00 до 12:00, д. Топканово, ул. Новая, д. 16;

6 декабря: с 10:00 до 13:00, п. Богатищево, ул. Новая, д. 13.

«Мобильный комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен. Регулярные осмотры — это не только диагностика, но и профилактика, которая помогает предупредить серьезные заболевания», — сообщил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

В рамках профилактического медицинского осмотра проводятся: анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, общий анализ крови, определение уровня холестерина и глюкозы, электрокардиография в соответствии с возрастом, а также осмотр терапевта. При необходимости пациенты будут направлены в поликлинику для более детального обследования.

Для прохождения профилактического осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Результаты обследований будут отправлены пациентам в их личные кабинеты на портале «Здоровье».

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#заболевания
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