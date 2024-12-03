В Видновском перинатальном центре начали наряжать младенцев Дедами Морозами

Фото: Полина Абраменко
С началом зимы малышей, появившихся на свет в Видновском перинатальном центре, начали выписывать в костюмах Дедов Морозов, такая традиция продолжается уже четвёртый год, передаёт корреспондент Подина Абраменко.
«Мы уже четвертый год одеваем малышей, которые родились в декабре, в новогодние костюмы. Это приносит радость мамам, папам и нам, работникам, тоже. Сразу чувствуется приближение Нового года», — рассказала медсестра отделения новорождённых Видновского перинатального центра Вера Акулова.За время существования этой традиции такие необычные новогодние подарки уже получили тысячи семей в Ленинском округе. А в первый день декабря в этом году в перинатальном центре на свет появились 11 малышей — их тоже нарядили к яркие костюмы и выдали мамам.
«Наши родители приходят за новорождённым, а тут им «декабрёнка» выносят. Полтора месяца будем создавать праздник для всех наших пациенток и их семей», — поделилась праздничными планами главврач Видновского перинатального центра Тамара БелоусоваВсего до конца месяца здесь должны родиться более 500 детей.
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