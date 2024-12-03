В Каширскую больницу поступили новые аппараты для наркоза

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В хирургическом корпусе Каширской больницы появились два новых наркозно-дыхательных аппарата. Они обеспечивающих высокую точность подачи анестезии и непрерывный контроль за состоянием пациента, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Системы используют современные технологии, позволяющие врачам оперативно реагировать на изменения во время операции. Поступление нового оборудования – это шаг к повышению безопасности и качества лечения.
Оборудование уже используется в работе хирургического отделения. Оно особенно эффективно при длительных и сложных вмешательствах. Медики прошли специальное обучение, чтобы использовать новые системы в полной мере.
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«Оборудование закуплено в рамках программы губернатора Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Современные аппараты обеспечивают комфорт как для пациентов, так и для врачей, минимизируя риски в ходе анестезии», – отметил главврач больницы Юрий Володин
Оборудование уже используется в работе хирургического отделения. Оно особенно эффективно при длительных и сложных вмешательствах. Медики прошли специальное обучение, чтобы использовать новые системы в полной мере.
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Лора Луганская