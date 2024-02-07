В Подмосковье детей с сахарным диабетом во время лечения будут сопровождать психологи

Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области
НИКИ детства запускает проект психологического сопровождения семей с детьми с сахарным диабетом. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Проект «Семейная школа сахарного диабета» запустили в отделении эндокринологии Научно-исследовательского института детства.
Особое внимание будет уделено подросткам, которые до последнего не хотят соблюдать правила и мириться с заболеванием.
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«Цель проекта — поддержать семьи, где ребенку поставлен диагноз сахарный диабет 1 типа. Это заболевание требует постоянного контроля состояния. За короткое время ребенку и семье необходимо принять факт болезни и встроить его в свою повседневную жизнь. Часто груз ответственности за состояние болеющего ребенка ложится на плечи родителей, жизнь меняется кардинально», — поделилась завотделения эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.
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Мира Полтева