Названы простые продукты для разжижения крови и укрепления сосудов

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Проблемы со сном, лишний вес, повышенная утомляемость могут говорить о воспалительном процессе в организме, которого можно избежать, если в достаточной степени разжижать кровь и укреплять стенки сосудов. Врач-эндокринолог Екатерина Янг дала несколько советов, как правильно выстроить свой рацион, чтобы предотвратить болезнь.
В своём телеграм-канале специалист написала, что избежать практически любой инфекции помогут продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и витамина D. Чемпионом по количеству этих полезных веществ она назвала скумбрию. Эта вполне себе доступная и бюджетная рыба содержит массу полезных жиров, способствующих борьбе с лишним весом, повышает количество «хорошего» холестерина. Также этот продукт нормализует артериальное давление и в целом весьма полезен для крови и сосудов.
Фото: istockphoto/IURII BUKHTA
Кроме того, доктор Янг напомнила о чесноке, который способен активно разжижать кровь, снижать количество «плохого» холестерина и часто становится панацеей для гипертоников. Также у чеснока есть известная всем особенность: он успешно противостоит различным вирусам и стабилизирует работу кишечника, заключила врач-эндокринолог.
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Александр Бойцов