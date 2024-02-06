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Московские хирурги спасли пятимесячную девочку, удалив ей обе почки

Московские хирурги спасли пятимесячную девочку с редчайшей патологией аорты
06 февраля 2024, 18:22
Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Хирурги Российской детской клинической больницы имени Н.И. Пирогова в Москве провели уникальную десятичасовую операцию. Врачи спасли жизнь пятимесячной девочке с редкой патологией аорты.
Малышка, родившаяся в Иркутской области, попала под наблюдение врачей сразу после появления на свет из-за ненормально высокого для младенца артериального давления — 140 на 80. Оказалось, что причина этого в ненормальном утончении аорты — на протяжении 5-6 сантиметров она была сужена буквально до нитевидного состояния. Кроме того, из-за недостаточного кровоснабжения страдали внутренние органы. В частности, почти не выполняли свои функции почки.

Девочку перевезли в Российскую детскую клиническую больницу — филиал РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. После дополнительного обследования, специалисты приступили к операции. План хирургического вмешательства и дальнейшей послеоперационной реабилитации составлялся с участием детских хирургов, кардиологов, врачей ультразвуковой и лучевой диагностики, трансплантологов, анестезиологов-реаниматологов, урологов, гематологов, иммунологов, нефрологов. Только в самой операционной работало больше 20 специалистов.


Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

Во время операции у малышки временно удалили обе почки. Выполнив протезирование аорты, специалисты поэтапно вживили ребёнку правую почку. Левую врачи восстанавливать посчитали нецелесообразным — из-за недостатка кровоснабжения она уже не могла выполнять положенных функций.

Сейчас девочка находится на динамическом наблюдении врачей Российской детской больницы. Малышка уже не нуждается в заместительной почечной терапии. Скоро родители надеются увезти спасённого ребёнка домой.

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Врач Умнов назвал страшные заболевания, вызываемые водкой
Врач Умнов: Водка способна вызвать слабоумие и рак половых органов
06 февраля 2024, 19:16

Фото: istockphoto.com/Igor Dudchak

Врач преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что водка может спровоцировать такие заболевания, как рак, деменцию, слабоумие.
«Этанол провоцирует некроз тканей сердца и сердечную недостаточность. Размягчаются ткани головного мозга, ухудшается всасывание витаминов группы B, что вызывает энцефалопатию, а также ведет к слабоумию и деменции. Повышается риск онкологии желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода. Также из-за изменения гормонального фона у алкоголиков чаще возникает рак половых органов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что систематический приём даже небольших доз алкоголя может привести к развитию онкологических заболеваний.

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#рак
#врач
#алкоголь
#заболевания
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В подмосковный Центр профилактики и борьбы со СПИДом пришли 37 новых докторов
06 февраля 2024, 18:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На работу в областном Центре профилактики и борьбы со СПИДом в сентябре минувшего вышли 37 новых докторов различных специализаций, они приехали в Подмосковье из столицы и других регионов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Среди приступивших к работе врачей есть невролог, инфекционисты и дерматовенерологи, стоматолог, эпидемиологи, медицинский психолог и специалисты по функциональной и лабораторной диагностике», — отмечается в сообщении.
Помимо врачей, в Центре работают специалисты из некоммерческих организаций. Они помогают пациентам адаптироваться к жизни с диагнозом, поддерживают их и помогают продолжать лечение.

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Озвучено основное противопоказание к постановке виниров

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#спид
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Озвучено основное противопоказание к постановке виниров
Врач Калинин назвал нарушение прикуса противопоказанием к винирам
06 февраля 2024, 18:34

Фото: istockphoto.com/SbytovaMN

Стоматолог-ортопед высшей категории, к.м.н. Юрий Калинин заявил, что людям с нарушением прикуса категорически не рекомендуется ставить виниры.
«Нарушение прикуса надо устранить до изготовления керамических виниров для достижения максимального эстетического результата и сохранения витальности зубов. Ортодонтическое лечение позволяет создать правильное положение зубов в зубном ряду, равномерные окклюзионные контакты, устранить глубокое резцовое перекрытие или прямой прикус, что является травмирующим фактором при изготовлении керамических виниров», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Калинин.

Он добавил, что из-за отсутствия боковых жевательных зубов могут возникнуть перегрузка на резцы и их смещение.

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#врач
#зубы
#стоматолог
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В Московской области заработал кабинет для проведения рентгенодиагностики зубов
06 февраля 2024, 16:55

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московском областном центре охраны материнства и детства заработал кабинет для проведения рентгенодиагностики зубов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Аппарат появился в детской поликлинике №3. Рентгенография зубов помогает в постановке диагноза и дальнейшего контроля процесса и качества лечения.

«Даже при отсутствии видимых симптомов, детям рекомендуется периодически делать рентген-обследование зубов. Причинами для этого являются особенности развития зубочелюстного аппарата ребенка. Наша поликлиника располагает новым и надежным аппаратом для получения прицельных снимков зубов. Это исследование, на данный момент, проводят в Московском областном центре охраны материнства и детства только на базе нашей поликлиники», — поделилась заведующий поликлиникой №3, врач-педиатр Ольга Муценко.

Стоит отметить, что для того, чтобы пройти данный вид обследования необходимо получить направление врача-стоматолога.

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#педиатр
#рентген
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Подмосковный гематолог Марнов назвал самую востребованную группу крови
06 февраля 2024, 15:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Наиболее востребованная группа крови в Москве и Московской области сейчас – первая отрицательная. Об этом сообщил в эфире «Радио 1» заместитель главного врача по медицинской части Московского областного Центра крови Глеб Марнов.
«Именно в этой группе крови сложилась потребность. Есть распространение в популяции той или иной группы. Если мы говорим про первую отрицательную, то в Московском регионе её порядка 7%. Дело в том, что от региона к региону и от страны к стране распространение той или иной группы меняется. Первая отрицательная группа – уникальная, потому что, как правило, её потребление выше, чем распространение в популяции. Часто бывают ситуации, когда у пациента вторая или третья группа крови, но мы ему переливаем первую отрицательную. Поэтому её расход всегда больше, чем распространение», – пояснил врач.
Донором, по его словам, может стать практически любой здоровый человек с 18 лет. С собой он должен иметь паспорт и СНИЛС. Противопоказания для сдачи крови бывают постоянными и временными.
«Список противопоказаний достаточно большой, с ним можно ознакомиться на сайте нашего центра. Это системные заболевания крови, тяжёлые операции, связанные с удалением органов. Они не позволяют человеку выполнять донорскую функцию. Есть временные противопоказания – например, перенесённое ОРВИ. Тогда в течение месяца человеку желательно воздержаться от донорства. Сделал татуировку – подожди 120 дней. Но окончательное решение всегда принимает врач на приёме», – сказал Марнов.
Он добавил, что к каждой сдаче крови нужно готовиться.
«Накануне следует исключить жирную и копчёную пищу. Питание должно быть диетическим. Утром обязателен лёгкий завтрак – чай, каша, желательно на воде, а не на молоке. И ещё обязательно надо выспаться. После суточного дежурства приходить не следует», – отметил врач.
В среднем интервал между донациями должен составлять около 60 дней. Однако и здесь необходим индивидуальный подход, заключил Глеб Марнов.

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#здравоохранение
#донорская кровь
#врач
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные врачи восстановили пациенту пробитую барабанную перепонку
06 февраля 2024, 15:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

44-летний мужчина с жалобами на снижение слуха поступил в лор-отделение Пушкинской больницы имени профессора Розанова, проблема оказалась связана с перфорацией барабанной перепонки. Для её восстановления потребовалась операция, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациенту дали общий наркоз и сделали тимпанопластику — реконструкцию поврежденной перепонки с использованием собственного трансплантата. Дефект перепонки мы закрыли фрагментом козелка — хрящевого выступа у основания ушной раковины», — объяснил заведующий лор-отделения Богдан Кулешов.
Он добавил, что такая операция проводилась в больнице впервые, и врачи справились с поставленной задачей. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Его выписали на амбулаторное лечение.

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Подмосковный гематолог Марнов назвал самую востребованную группу крови

Гастроэнтеролог предупредила, какие продукты категорически нельзя есть на завтрак

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#пушкино
#врачи
#медицина
#здравоохранение
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Гастроэнтеролог предупредила, какие продукты категорически нельзя есть на завтрак
Диетолог Чижикова: сладости хлебобулочные изделия не стоит есть натощак
06 февраля 2024, 15:49

Фото: istock / gpointstudio

Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог Анастасия Чижикова напомнила, что завтрак является важным приемом пищи. Она отметила, что не стоит начинать свой день с мучных продуктов и сладостей.

«Потребление хлебобулочных изделий и других простых углеводов натощак может вызвать проблемы со здоровьем», — предупредила диетолог в беседе с «Газетой.Ru».
Чижикова заявила, что потребление пищи из белой муки и других простых углеводов с утра повышает уровень глюкозы, что чревато развитием инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. Сахар способствует быстрому выбросу инсулина, что может привести к ощущению голода и перееданию.

Кроме того, организм не может качественно обработать большие объемы быстрых углеводов по утрам, что нагружает желудочно-кишечный тракт и поджелудочную железу. Не рекомендуется также употреблять натощак кислые продукты, такие как апельсины, грейпфруты и помидоры. Они могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и вызывать изжогу.


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#продукты
#врач
#диетолог
#хлеб
#питание
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Врач назвал три продукта, которые способны быстро состарить сердце
Врач Сандер заявил, что старение сердца связано с употреблением соли и сахара
06 февраля 2024, 14:17

Фото: istock / Foremniakowski

Кардиолог Викас Сандер перечислил продукты, которые ускоряют старения сердца. По словам специалиста, наибольший урон сердечно-сосудистой системе наносят соль, сахар, и трансжиры. Об этом пишет Pronews.gr.

Врач призвал избавиться от вредных привычек, бросить пить и курить. Он пояснил, что человек может самостоятельно снизить риск развития болезней сердца и сосудов. Для этого нужно знать, от каких хронических болезней он страдает и следить за этим. Сандер указал на необходимость ежегодных обследований и контроля важных показателей здоровья, таких как холестерин и глюкоза в крови.

Как отметил кардиолог, последние исследования в США продемонстрировали, что у каждого пятого жителя износ сердца намного выше, чем реальный возраст. Сандер призвал обратить внимание на количество потребления сахара, соли и трансжиров. Именно эти продукты негативно влияют на здоровье сердца и сосудов.

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#кардиолог
#здоровье
#врач
#возраст
#сахар
#человек
#соль
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Около 6 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
06 февраля 2024, 12:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли уже почти 6 тыс. детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Неонатальный скрининг проводится в первые дни после рождения ребенка для выявления генетических заболеваний на ранней стадии.

«До расширения перечня новорожденных проверяли на 5 генетических заболеваний, с начала прошлого года он был увеличен до 36. Важно, что обследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. С начала текущего года были обследованы почти 6 тыс. детей», — поделилась первый замепред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что кровь для проведения анализа берут из пятки новорожденного.

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#подмосковье
#кровь
#лечение
#светлана стригункова
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