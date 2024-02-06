Московские хирурги спасли пятимесячную девочку, удалив ей обе почки

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko
Хирурги Российской детской клинической больницы имени Н.И. Пирогова в Москве провели уникальную десятичасовую операцию. Врачи спасли жизнь пятимесячной девочке с редкой патологией аорты.
Малышка, родившаяся в Иркутской области, попала под наблюдение врачей сразу после появления на свет из-за ненормально высокого для младенца артериального давления — 140 на 80. Оказалось, что причина этого в ненормальном утончении аорты — на протяжении 5-6 сантиметров она была сужена буквально до нитевидного состояния. Кроме того, из-за недостаточного кровоснабжения страдали внутренние органы. В частности, почти не выполняли свои функции почки.
Девочку перевезли в Российскую детскую клиническую больницу — филиал РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. После дополнительного обследования, специалисты приступили к операции. План хирургического вмешательства и дальнейшей послеоперационной реабилитации составлялся с участием детских хирургов, кардиологов, врачей ультразвуковой и лучевой диагностики, трансплантологов, анестезиологов-реаниматологов, урологов, гематологов, иммунологов, нефрологов. Только в самой операционной работало больше 20 специалистов.
Фото: istockphoto/Marija Stepanovic
Во время операции у малышки временно удалили обе почки. Выполнив протезирование аорты, специалисты поэтапно вживили ребёнку правую почку. Левую врачи восстанавливать посчитали нецелесообразным — из-за недостатка кровоснабжения она уже не могла выполнять положенных функций.
Сейчас девочка находится на динамическом наблюдении врачей Российской детской больницы. Малышка уже не нуждается в заместительной почечной терапии. Скоро родители надеются увезти спасённого ребёнка домой.
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Девочку перевезли в Российскую детскую клиническую больницу — филиал РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. После дополнительного обследования, специалисты приступили к операции. План хирургического вмешательства и дальнейшей послеоперационной реабилитации составлялся с участием детских хирургов, кардиологов, врачей ультразвуковой и лучевой диагностики, трансплантологов, анестезиологов-реаниматологов, урологов, гематологов, иммунологов, нефрологов. Только в самой операционной работало больше 20 специалистов.
Во время операции у малышки временно удалили обе почки. Выполнив протезирование аорты, специалисты поэтапно вживили ребёнку правую почку. Левую врачи восстанавливать посчитали нецелесообразным — из-за недостатка кровоснабжения она уже не могла выполнять положенных функций.
Сейчас девочка находится на динамическом наблюдении врачей Российской детской больницы. Малышка уже не нуждается в заместительной почечной терапии. Скоро родители надеются увезти спасённого ребёнка домой.
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Александр Бойцов