В Подмосковье на «горячую линию» по паллиативной помощи поступило 25 тысяч звонков

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Порядка 25 тыс. звонков поступило на «горячую линию» по паллиативной помощи в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Сотрудники центра паллиативной помощи координируют оказание паллиативной медицинской помощи пациентам по всему Подмосковью.
«В Подмосковье особое внимание уделяется развитию паллиативной службы. <…> С начала текущего года сотрудники центра обработали около 25 тыс. звонков, организовали 836 выездов патронажных бригад на дом и госпитализацию 608 пациентов в паллиативные отделения», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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