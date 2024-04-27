В Подмосковье начали применять новый метод реабилитации для бойцов СВО

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В подмосковном реабилитационном центре «Ясенки» стартовала межрегиональная программа по нейрореабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Первый пациент, танкист, инвалид СВО Виктор Шерстнёв прошел два стартовых этапа на базе медицинской клиники в Казани, где нейрофизиологи и медики университетской клиники разработали и уже практикуют такую программу. Результаты вдохновили подмосковных медиков, и теперь все нуждающиеся в нейрореабилитации жители Подмосковья смогут проходить такое лечение в «Ясенках».
Сотрудники Казанского федерального университета провели в «Ясенках» приём колясочников с ранениями позвоночника. Для каждого готовят индивидуальную программу, которую реализуют в отделении социально-медицинской реабилитации.
Программа включает несколько этапов. Сначала пациент проходит три курса неинвазивной электростимуляции, затем решается вопрос об имплантации в позвоночник специального чипа.
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Сотрудники Казанского федерального университета провели в «Ясенках» приём колясочников с ранениями позвоночника. Для каждого готовят индивидуальную программу, которую реализуют в отделении социально-медицинской реабилитации.
Программа включает несколько этапов. Сначала пациент проходит три курса неинвазивной электростимуляции, затем решается вопрос об имплантации в позвоночник специального чипа.
«Реабилитация – всегда процесс долгий. Этап неинвазивной электростимуляции – это три месяца работы с перерывами. Дальше решается вопрос об имплантации. Для достижения оптимального эффекта нужно регулярно реабилитировать пациента.», – пояснила заведующая отделением нейрореабилитации Эльвира Мухаметова.Она добавила, что пациент может и дома продолжать тренировки, которые он проводил в центре.
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Лора Луганская