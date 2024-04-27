Стало известно, как будут работать медучреждения Подмосковья в майские праздники

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График работы ряда медицинских организаций Московской области изменится на время майских праздников, об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«Детские, взрослые и стоматологические поликлиники, а также женские консультации будут работать 29, 30 апреля, 4, 10 и 11 мая по расписанию субботы. Выходными днями будут 28 апреля, а также 1, 5, 9 и 12 мая», — цитируются в сообщении слова главы регионального Минздрава Алексея Сапанюка.При этом кабинеты неотложной помощи в подмосковных поликлиниках будут работать без выходных. Отмечается, что в период с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая приём в них будет вестись с 8 утра до 16:00. По такому же графику будет работать вызов врача на дом.
2, 3, 6, 7 и 8 мая все медицинские организации Московской области будут работать по штатному графику.
В министерстве также подчеркнули, что скорая помощь и стационары все праздники будут работать как обычно — круглосуточно.
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