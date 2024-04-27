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Стало известно, как будут работать медучреждения Подмосковья в майские праздники

27 апреля 2024, 11:13
Фото: iStock/megaflopp

Фото: iStock/megaflopp

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График работы ряда медицинских организаций Московской области изменится на время майских праздников, об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«Детские, взрослые и стоматологические поликлиники, а также женские консультации будут работать 29, 30 апреля, 4, 10 и 11 мая по расписанию субботы. Выходными днями будут 28 апреля, а также 1, 5, 9 и 12 мая», — цитируются в сообщении слова главы регионального Минздрава Алексея Сапанюка.
При этом кабинеты неотложной помощи в подмосковных поликлиниках будут работать без выходных. Отмечается, что в период с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая приём в них будет вестись с 8 утра до 16:00. По такому же графику будет работать вызов врача на дом.



2, 3, 6, 7 и 8 мая все медицинские организации Московской области будут работать по штатному графику.

В министерстве также подчеркнули, что скорая помощь и стационары все праздники будут работать как обычно — круглосуточно.

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Врач дала советы родителям детей-квадроби
Травматолог-ортопед Григорьева: ребенка-квадроби стоит привить от столбняка
27 апреля 2024, 10:37

Фото: iStock/Click_and_Photo

В России становится популярной квадробика. Это вид спорта, когда человек передвигается на четвереньках и имитирует поведение животных. Такое увлечение считается нормальным, однако травмоопасным.
Об этом рассказала травматолог-ортопед, заведующий детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева.

По словам специалиста, любые физические нагрузки хорошо влияют на физическое состояние человека. Однако при этом необходимо соблюдать все правила безопасности.

«Главное, чтобы дети не заигрывались и соблюдали простые правила. Играть можно только вдали от проезжей части, железнодорожных путей, заброшенных зданий. Категорически запрещается «штурмовать» деревья, вагоны, провода, заборы», — рассказала Григорьева Агентству городских новостей «Москва».

Она напомнила, что у ребёнка нежные ладошки, поэтому во время таких игр на улице стоит надевать ему плотные перчатки.
При этом врач отметила, что риск подобных игр не превышает обычные риски во время других детских игр, но напомнила родителям о ржавых гвоздях и стёклах. Таким детям стоит заблаговременно сделать прививку от столбняка.

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Доктор Мясников призвал россиян к исключению из рациона двух продуктов
27 апреля 2024, 04:39

Фото: iStock/tashka2000

Из рациона нужно убрать два продукта, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».
Мясников отметил, что одним из таких продуктов является хлеб.

«Люди, которые хотят следить за собой, вы поймите: сегодняшний хлеб – это калории, крахмал, соль», – сказал он

Доктор также подчеркнул, что если хочется есть хлеб, то стоит покупать цельнозерновой хлеб. Однако, по его словам, такой хлеб найти сложно.

Вторым блюдом, от которого россиянам стоит отказаться, Мясников назвал майонез, который содержит слишком много калорий и добавок. Эксперт призвал употреблять домашний майонез вместо майонеза, продающегося в магазинах.

Ранее Эксперт Роспотребнадзора Надежда Раева рассказала об известной уловке маркетологов с хлебом. По ее словам, рекламный прием об отсутствии дрожжей вводит в заблуждение, так как при приготовлении дрожжи используются в любом хлебе.

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#здоровье
#хлеб
#питание
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Подмосковный ортопед Винокурова предупредила о необходимости лечить детскую косолапость
26 апреля 2024, 22:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Косолапость у детей – тяжёлое врождённое заболевание. И если не лечить его, впоследствии у ребёнка могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, об этом предупредила врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Анна Винокурова.
Заболевание характеризуется деформацией стопы ребенка. Диагноз ставят ещё в роддоме. Справиться с заболеванием в раннем возрасте можно.
«Лечение врождённой косолапости – длительный процесс, состоящий из трёх этапов. На первом году жизни патология практически не заметна. Визуально у ребёнка просто кривые ноги. Но после первого года жизни, когда он начнёт самостоятельно ходить, начнутся проблемы. У ребёнка появятся боль, ограничение физических функций. На рентгенограммах будут наблюдаться артрозы и артриты суставов стопы – воспалительные заболевания и дегенеративные изменения», – отметила Винокурова.
Врач занимается в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице лечением косолапости по методу Понсети уже более 10 лет.
«Лечение косолапости требует решительных действий с первых дней жизни малыша Винокурова. как родителей, так и врачей», – добавила Винокурова.
До пяти лет вылеченный ребёнок должен проходить регулярные обследования и наблюдаться у врача травматолога-ортопеда. У ребёнка с косолапостью, исправленной методом Понсети, стопы ничем не отличаются от здоровых. В прошлом году специалисты МОДКТОБ вылечили от врождённой косолапости почти 40 детей.

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В Подмосковье с начала года выходили 130 новорождённых

Нарколог Холдин предупредил о риске инсульта из-за выпитого в самолёте алкоголя

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#минздрав мо
#травма
#дети
#родители
#заболевания
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года выходили 130 новорожденных детей
26 апреля 2024, 22:44

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Специалисты МОЦОМДа выходили 130 новорожденных детей за первый квартал этого года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С января 2024 года в регионе новорожденных выходили 130 малышей с весом мене 1,5 кг и врожденными патологиями.

«Ключевой принцип нашей работы – сохранение жизни, здоровья и качества жизни каждого маленького пациента. При выхаживании недоношенных детей мы стремимся создать условия, максимально приближенные к внутриутробной жизни. Постоянно контролируется уровень температуры и влажности окружающей среды, дети находятся в условиях защиты от шума, яркого света и других неблагоприятных факторов», — поделилась врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог Мария Попова.

Стоит отметить, что благодаря круглосуточному мониторингу врачей и новой современной технике дети получает максимальную помощь.

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#пациенты
#новорождённые
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Нарколог Холдин предупредил о риске инсульта из-за выпитого в самолёте алкоголя
26 апреля 2024, 20:00

Фото: Istockphoto / AndreyPopov

Выпитый на борту самолёта алкоголь может испортить весь отпуск. Об этом в преддверии майских праздников и сезона отпусков предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Во время полёта воздух в самолете сухой, а давление низкое. Поэтому алкоголь оказывает на организм более сильное воздействие. Распитие спиртного на борту может привести к ухудшению самочувствия – головокружению, тошноте, а иногда и к паническим атакам. Кроме того, алкоголь сгущает кровь, увеличивая риск образования тромбов в сосудах, что может привести к инфаркту или инсульту», – пояснил психиатр-нарколог, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Холдин посоветовал во время полета воздержаться от употребления алкоголя, заменив его водой или соком.
«Если у вас аэрофобия или вы просто не знаете, чем себя занять, почитайте книгу, посмотрите фильм или поговорите с соседом. Кроме того, необходимо помнить о безопасности во время полёта. Алкоголь может ослабить вашу реакцию в случае аварийной ситуации, для этого необходимо поддерживать ясный ум», – добавил психиатр-нарколог.
Следует помнить, что самолёт – это средство передвижения, а не место для алкогольного застолья, заключил Холдин.

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#московская область
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Психолог раскрыл, как помочь подросткам справиться с нагрузкой во время экзаменов
Психолог Мартынов: Подросткам следует принимать омегу-3 в период экзаменов
26 апреля 2024, 15:32

Фото: iStock/AntonioGuillem

Период экзаменов может стать для некоторых школьников стрессовой порой. Как помочь справиться подростку с трудным моральным состоянием, рассказал руководитель экспертного совета МИПЗ, клинический психолог Сергей Мартынов.
Ранее Международный институт психосоматического здоровья при поддержке СБЕР ЕАПТЕКА провел тестирование на выявление ПРЛ у подростков и взрослых. Оказалось, что признаки расстройства были зафиксированы у 20% школьников и всего у 8% взрослых.

Мартынов пояснил, что ПРЛ является психическим расстройством, во время которого человек испытывает высокую тревожность и эмоциональную неустойчивость.

«При усилении умственных нагрузок и напряжении нервной системы в период подготовки к ЕГЭ и ОГЭ внимание подростков может ухудшиться. Поэтому очень важно поддерживать ребенка в этот период. Если вдруг он стал считать, что с ним что-то не так, проявляются симптомы ПРЛ, то необходимо проконсультироваться с психотерапевтом, который специализируется на подростковой психологии», — рассказал Мартынов в беседе с «Известиями».

Он уточнил, что при постановке диагноза «ПРЛ» врач назначит лечение. В этом случае также хорошо принимать омегу-3, которая в период сильных умственных нагрузок может дополнить терапию психолога. Кроме того, семья должна поддерживать ребёнка в такие моменты, заключил эксперт.

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#симптомы
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Диетолог рассказала, как готовить и употреблять шашлык без вреда для здоровья
Диетолог Мещерякова: шашлык не стоит сочетать с холодными напитками и алкоголем
26 апреля 2024, 15:06

Фото: iStock/AlexRaths

Шашлык не стоит употреблять с жирным соусом, а также алкоголем и холодными газированными напитками, это может привести к проблемам с ЖКТ. Как приготовить мясо без вреда для здоровья и с чем его есть, рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.
«Шашлык лучше обжаривать до полной готовности без остатков следов крови. Сырое мясо несет опасность заражения гельминтами. Чтобы избежать опасной горелой корочки, шашлык лучше готовить не на шампурах и открытом огне, а в фольге. Благодаря такой обработке, он получается более нежным, сочным, без зажаристой корочки, что намного полезнее», — рассказала Мещерякова в интервью «Известиям».

Она также порекомендовала съедать не более 100-150 г шашлыка в день и не более 500 г в неделю. И лучше всего делать это не вечером, а днём, так как для переваривания жирного мяса организму потребуется немало времени.

Шашлык не стоит есть с хлебом и жирным соусом, холодными газированными напитками и алкоголем. Лучше всего добавить в меню свежие овощи, которые помогут организму лучше усвоить мясо.

При этом людям, которые имеют проблемы с ЖКТ, не стоит употреблять более 100 г шашлыка, а лучше и вовсе исключить это блюдо из своего меню.

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#овощи
#мясо
#шашлык
#интервью
#опасность
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Подольские врачи удалили 90-летней пациентке три крупных камня
26 апреля 2024, 15:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольской больницы извлекли из желчевыводящих путей 90-летней женщины три камня по полтора сантиметра каждый. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В приёмный покой поступила пожилая пациентка с желтизной кожных покровов, жалобами на боли в животе и тошноту. При обследовании врачи выявили у неё в желчевыводящих путях три крупных камня, которые препятствовали нормальному оттоку желчи и вызывали симптомы желтухи.
«С помощь. эндоскопического оборудования мы извлекли три камня диаметром величиной от 1,2 до 1,5 см. Это позволило избежать большой полостной операции и дренирования, а также способствовало более быстрому выздоровлению и реабилитации. Операция заняла 40 минут. Отток желчи был восстановлен, а кожа приобрела нормальный цвет», – рассказал заведующий отделением эндоскопии Подольской больницы Агарон Айвазян.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

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#московская область
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#операция
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Кардиолог развеяла популярный миф об индивидуальной норме давления
Кардиолог Саламатина: индивидуальной нормы артериального давления нет
26 апреля 2024, 13:40

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Высокое артериальное давление как индивидуальная норма является мифом. Об этом заявила врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина.
«Высокое артериальное давление как индивидуальная норма — это миф. Наоборот, за последние 100 лет происходит постепенное снижение границы нормального артериального давления», — рассказала Саламатина в интервью «Газете.Ru».

Сославшись на исследования начала XXI века, врач отметила, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается уже при давлении выше 120/80 мм рт.ст

По её словам, на сегодняшний день оптимальными являются показатели 129/80 мм рт.ст. для людей младше 65 лет. Для людей старше этого возраста в порядке нормы может быть давление 139/80 мм рт.ст.

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