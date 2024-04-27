В Ногинске запустили подстанцию для 15 бригад скорой помощи

В Ногинске открыли новую подстанцию скорой помощи. В современное здание переехали 15 бригад и диспетчерская служба, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Фото: телеграм-канал Алексея Сапанюка
«Раньше подстанция размещалась в арендованном помещении на Электростальском шоссе, однако оно не соответствовало современным требованиям. Теперь у медиков будут комфортные рабочие места. В помещении предусмотрены комнаты отдыха для водителей, врачей, фельдшеров, помещения для хранения медикаментов и медицинского имущества, душевые», – написал Сапанюк в своём телеграм-канале.Фото: телеграм-канал Алексея Сапанюка
Он добавил, что на территории подстанции оборудован тёплый гараж на 17 автомобилей скорой помощи. Имеется ремонтная зона с ямой и мойкой, организована стоянка для машин.
Фото: телеграм-канал Алексея Сапанюка
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