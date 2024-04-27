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В Ногинске запустили подстанцию для 15 бригад скорой помощи

27 апреля 2024, 16:08
Фото: телеграм-канал Алексея Сапанюка

Фото: телеграм-канал Алексея Сапанюка

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В Ногинске открыли новую подстанцию скорой помощи. В современное здание переехали 15 бригад и диспетчерская служба, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.


Фото: телеграм-канал Алексея Сапанюка

«Раньше подстанция размещалась в арендованном помещении на Электростальском шоссе, однако оно не соответствовало современным требованиям. Теперь у медиков будут комфортные рабочие места. В помещении предусмотрены комнаты отдыха для водителей, врачей, фельдшеров, помещения для хранения медикаментов и медицинского имущества, душевые», – написал Сапанюк в своём телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Алексея Сапанюка

Он добавил, что на территории подстанции оборудован тёплый гараж на 17 автомобилей скорой помощи. Имеется ремонтная зона с ямой и мойкой, организована стоянка для машин.

Фото: телеграм-канал Алексея Сапанюка

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#скорая помощь
#врачи
#ногинск
Психиатр рассказал, как выявить у себя шизофрению
Психиатр Рудов: Шизофрению не легко выявить на ранней стадии
27 апреля 2024, 15:03

Фото: iStock/PeopleImages

Шизофрению не легко выявить на ранней стадии, однако есть симптомы, на которые стоит обратить внимание и обратиться к врачу. Психиатр Виктор Рудов назвал признаки, которыми может сопровождаться шизофрения.
«Если у вас часто меняется настроение, вы понимаете, что стали вести себя странно, это замечают окружающие и вам об этом говорят, то, скорее всего это, первый звоночек», — рассказал Рудов в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом он отметил, что человек при шизофрении не теряет рассудок и интеллектуальные способности. Однако при развитии болезни у человека ухудшается память, рассеивается внимание, появляется желание побыть одному. Бывает и наоборот, что человек становится агрессивно навязчивым, вступает в споры и постоянно пытается что-то доказать.

Человек с развивающейся шизофренией может потерять интерес к близким и даже к самому себе, его перестают интересовать дела, которые ранее нравились.

Психиатр также посоветовал обратить внимание на нарушение сна, которое является признаком ранней стадии заболевания.

Он также призвал при малейшем подозрении на наличие шизофрении обратиться к врачу для постановки диагноза. Обнаружить заболевание важно на ранней стадии, то есть ещё до первого психотического эпизода.

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#болезни
#заболевания
#психиатр
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Россиянам рассказали, как правильно выбрать полезный кулич на Пасху
Диетолог Соломатина: кулич на Пасху лучше приготовить самостоятельно
27 апреля 2024, 13:47

Фото: iStock/a-lesa

Магазинные куличи могут привести к увеличению уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса, поэтому лучше испечь его самостоятельно. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать полезный пасхальный кулич.
Она пояснила, что магазинные куличи пекут из муки высшего сорта. В них также добавляют большое количество сахара, из-за чего магазинные куличи имеют высокий гликемический индекс. Именно поэтому испечь кулич стоит самостоятельно.

«Если вы печете кулич сами, то можете сделать его из ореховой, нутовой, овсяной, цельнозерновой, гречневой муки или комбинировать цельнозерновую с более полезными аналогами. Также вместо сахара можно положить яблочное пюре, подсластители, такие как стевия или сироп топинамбура», — рассказала Соломатина в интервью с «Вечерней Москвой».

По её словам, таким образом можно значительно понизить гликемический индекс продукта.

Если же испечь кулич самостоятельно нет возможности, то лучше купить его в специализированных магазинах здорового питания. Там он стоить будет дороже, однако и сделан он будет из более качественных и полезных продуктов, подчеркнула диетолог.

При этом Соломатина предупредила, что здоровому человеку можно съесть не более двух кусочков кулича в день. А вот людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью лучше вообще отказаться от употребления куличей, заключила специалист.

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#интервью
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Россиянам объяснили, какие БАДы необходимо принимать в масле
Химик Семенова: витамины D, E и K стоит покупать в масляных капсулах
27 апреля 2024, 11:38

Фото: iStock/Yana Tatevosian

Некоторые аптечные БАДы усваиваются только при употреблении их в масляной форме. Об этом рассказала ученый-химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Мария Семенова.
«Есть витамины липофильные, как, например, витамин D, он лучше усваивается именно в капсулах с маслом. В масле также должны усваиваться липофильные витамины E и K, а также все антираковые вещества — это куркумин, бета-каротин», — рассказала Семенова в интервью «Газете.Ru».

Она пояснила, что куркумин является мощным антиоксидантом, который может улучшить память у людей с болезнью Альцгеймера. Он также способствует росту новых клеток мозга, облегчает течение депрессии, повышая уровень серотонина и дофамина. При этом бета-каротин благоприятно сказывается на здоровье глаз.

По словам Семеновой, в масле лучше усваиваются полифенолы — сильные антиоксиданты, которые помогают бороться со многими заболеваниями. Из них самое мощное — это эфирное масло бутонов гвоздики. Оно укрепляет иммунитет, разжижает кровь и нормализует обмен веществ.

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#витамины
#иммунитет
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Стало известно, как будут работать медучреждения Подмосковья в майские праздники
27 апреля 2024, 11:13

Фото: iStock/megaflopp

График работы ряда медицинских организаций Московской области изменится на время майских праздников, об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«Детские, взрослые и стоматологические поликлиники, а также женские консультации будут работать 29, 30 апреля, 4, 10 и 11 мая по расписанию субботы. Выходными днями будут 28 апреля, а также 1, 5, 9 и 12 мая», — цитируются в сообщении слова главы регионального Минздрава Алексея Сапанюка.
При этом кабинеты неотложной помощи в подмосковных поликлиниках будут работать без выходных. Отмечается, что в период с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая приём в них будет вестись с 8 утра до 16:00. По такому же графику будет работать вызов врача на дом.

2, 3, 6, 7 и 8 мая все медицинские организации Московской области будут работать по штатному графику.

В министерстве также подчеркнули, что скорая помощь и стационары все праздники будут работать как обычно — круглосуточно.

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#подмосковье
#майские праздники
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Врач дала советы родителям детей-квадроби
Травматолог-ортопед Григорьева: ребенка-квадроби стоит привить от столбняка
27 апреля 2024, 10:37

Фото: iStock/Click_and_Photo

В России становится популярной квадробика. Это вид спорта, когда человек передвигается на четвереньках и имитирует поведение животных. Такое увлечение считается нормальным, однако травмоопасным.
Об этом рассказала травматолог-ортопед, заведующий детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева.

По словам специалиста, любые физические нагрузки хорошо влияют на физическое состояние человека. Однако при этом необходимо соблюдать все правила безопасности.

«Главное, чтобы дети не заигрывались и соблюдали простые правила. Играть можно только вдали от проезжей части, железнодорожных путей, заброшенных зданий. Категорически запрещается «штурмовать» деревья, вагоны, провода, заборы», — рассказала Григорьева Агентству городских новостей «Москва».

Она напомнила, что у ребёнка нежные ладошки, поэтому во время таких игр на улице стоит надевать ему плотные перчатки.
При этом врач отметила, что риск подобных игр не превышает обычные риски во время других детских игр, но напомнила родителям о ржавых гвоздях и стёклах. Таким детям стоит заблаговременно сделать прививку от столбняка.

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#больницы
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#перчатки
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Доктор Мясников призвал россиян к исключению из рациона двух продуктов
27 апреля 2024, 04:39

Фото: iStock/tashka2000

Из рациона нужно убрать два продукта, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».
Мясников отметил, что одним из таких продуктов является хлеб.

«Люди, которые хотят следить за собой, вы поймите: сегодняшний хлеб – это калории, крахмал, соль», – сказал он

Доктор также подчеркнул, что если хочется есть хлеб, то стоит покупать цельнозерновой хлеб. Однако, по его словам, такой хлеб найти сложно.

Вторым блюдом, от которого россиянам стоит отказаться, Мясников назвал майонез, который содержит слишком много калорий и добавок. Эксперт призвал употреблять домашний майонез вместо майонеза, продающегося в магазинах.

Ранее Эксперт Роспотребнадзора Надежда Раева рассказала об известной уловке маркетологов с хлебом. По ее словам, рекламный прием об отсутствии дрожжей вводит в заблуждение, так как при приготовлении дрожжи используются в любом хлебе.

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#здоровье
#хлеб
#питание
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Подмосковный ортопед Винокурова предупредила о необходимости лечить детскую косолапость
26 апреля 2024, 22:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Косолапость у детей – тяжёлое врождённое заболевание. И если не лечить его, впоследствии у ребёнка могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, об этом предупредила врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Анна Винокурова.
Заболевание характеризуется деформацией стопы ребенка. Диагноз ставят ещё в роддоме. Справиться с заболеванием в раннем возрасте можно.
«Лечение врождённой косолапости – длительный процесс, состоящий из трёх этапов. На первом году жизни патология практически не заметна. Визуально у ребёнка просто кривые ноги. Но после первого года жизни, когда он начнёт самостоятельно ходить, начнутся проблемы. У ребёнка появятся боль, ограничение физических функций. На рентгенограммах будут наблюдаться артрозы и артриты суставов стопы – воспалительные заболевания и дегенеративные изменения», – отметила Винокурова.
Врач занимается в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице лечением косолапости по методу Понсети уже более 10 лет.
«Лечение косолапости требует решительных действий с первых дней жизни малыша Винокурова. как родителей, так и врачей», – добавила Винокурова.
До пяти лет вылеченный ребёнок должен проходить регулярные обследования и наблюдаться у врача травматолога-ортопеда. У ребёнка с косолапостью, исправленной методом Понсети, стопы ничем не отличаются от здоровых. В прошлом году специалисты МОДКТОБ вылечили от врождённой косолапости почти 40 детей.

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В Подмосковье с начала года выходили 130 новорождённых

Нарколог Холдин предупредил о риске инсульта из-за выпитого в самолёте алкоголя

Подольские врачи удалили 90-летней пациентке три крупных камня
#минздрав мо
#травма
#дети
#родители
#заболевания
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года выходили 130 новорожденных детей
26 апреля 2024, 22:44

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Специалисты МОЦОМДа выходили 130 новорожденных детей за первый квартал этого года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С января 2024 года в регионе новорожденных выходили 130 малышей с весом мене 1,5 кг и врожденными патологиями.

«Ключевой принцип нашей работы – сохранение жизни, здоровья и качества жизни каждого маленького пациента. При выхаживании недоношенных детей мы стремимся создать условия, максимально приближенные к внутриутробной жизни. Постоянно контролируется уровень температуры и влажности окружающей среды, дети находятся в условиях защиты от шума, яркого света и других неблагоприятных факторов», — поделилась врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог Мария Попова.

Стоит отметить, что благодаря круглосуточному мониторингу врачей и новой современной технике дети получает максимальную помощь.

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#дети
#помощь
#врач
#пациенты
#новорождённые
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Нарколог Холдин предупредил о риске инсульта из-за выпитого в самолёте алкоголя
26 апреля 2024, 20:00

Фото: Istockphoto / AndreyPopov

Выпитый на борту самолёта алкоголь может испортить весь отпуск. Об этом в преддверии майских праздников и сезона отпусков предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Во время полёта воздух в самолете сухой, а давление низкое. Поэтому алкоголь оказывает на организм более сильное воздействие. Распитие спиртного на борту может привести к ухудшению самочувствия – головокружению, тошноте, а иногда и к паническим атакам. Кроме того, алкоголь сгущает кровь, увеличивая риск образования тромбов в сосудах, что может привести к инфаркту или инсульту», – пояснил психиатр-нарколог, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Холдин посоветовал во время полета воздержаться от употребления алкоголя, заменив его водой или соком.
«Если у вас аэрофобия или вы просто не знаете, чем себя занять, почитайте книгу, посмотрите фильм или поговорите с соседом. Кроме того, необходимо помнить о безопасности во время полёта. Алкоголь может ослабить вашу реакцию в случае аварийной ситуации, для этого необходимо поддерживать ясный ум», – добавил психиатр-нарколог.
Следует помнить, что самолёт – это средство передвижения, а не место для алкогольного застолья, заключил Холдин.

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У подмосковных бригад скорой помощи появилась «тревожная кнопка»
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