В Подмосковье прививку от гриппа сделали уже более 4,2 млн человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 4,2 млн жителей Московской области получили прививку от гриппа этой осенью, сезонная кампания по вакцинации продолжается, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Вакцинация является основным способом защититься от гриппа и его осложнений. Пройти иммунизацию можно в поликлинике или мобильном комплексе. Всего с начала прививочной кампании прививку от гриппа сделали уже более 4,2 млн человек», — сказал исполняющий обязанности главы областного Минздрава Максим Забелин.Для того чтобы сделать прививку в мобильном комплексе, нужно иметь с собой полис обязательного медицинского страхования и паспорт. График работы мобильных комплексов размещён на сайте министерства. В поликлинике можно привиться от гриппа по предварительной записи.
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