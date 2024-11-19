Сотрудники Раменской больницы выиграли на премии «Подмосковный врач»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
В Московской области третий год подряд проходит ежегодная профессиональная премия для медицинских работников «Подмосковный врач». В нём могут участвовать специалисты со всей Московской области, у которых есть медицинское образование и опыт работы в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения Московской области не менее 10 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Конкурсные испытания состояли из компьютерного тестирования, выполнения заданий на компьютере и решения ситуационных задач, что обеспечило более объективную оценку навыков медицинских работников. Победителей определила экспертная комиссия, состоящая из главных внештатных специалистов, учёных и практикующих врачей из медицинских учреждений Московской области.
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«Принимала участие в подобном конкурсе впервые. Было не просто, мы проходили разные конкурсные испытания, которые оценивали эксперты. Несомненно, это замечательный опыт, однако стать победителем – это что-то особенное! Для меня победа в конкурсе означает, что мой труд и усилия были оценены, и это приносит особую радость и удовлетворение», — рассказала врач-невролог Наталья Наволокина.
Все победители конкурса получат единовременную выплату в размере 180 000 рублей.
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Дайана Хусинова