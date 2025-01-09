В Подмосковье расширили круг участников программы компенсации аренды жилья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье с января расширили перечень должностей медработников по программе компенсации аренды жилья. Об этом объявил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Теперь воспользоваться мерой соцподдержки могут заведующие структурными подразделениями медицинских организаций и заведующие ФАПами. Программа позволяет поддерживать как специалистов, которые давно работают в наших медучреждениях, так и тех, кто лишь недавно трудоустроился», – пояснил министр.Как напомнили в пресс-службе Минздрава Московской области, медицинские специалисты региона, не имеющие собственного жилья, могут воспользоваться компенсацией аренды съёмного. Им положена ежемесячная выплата в 20 тыс. рублей, а супружеским парам медработников – в 30 тыс. рублей.
Чтобы получить выплату, медработникам нужно соответствовать нескольким условиям. Так, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья, расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Московской области. Другое условие – отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов.
«Заведующие структурными подразделениями медорганизаций – отдела, отделения, лаборатории, кабинета и так далее – могут воспользоваться программой, если их должность соответствует профилю структурного подразделения и включена в перечень специальностей. Необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявку рассмотрят за 10 рабочих дней», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что в Подмосковье действуют и другие меры социальной поддержки медработников. Это, например, программа «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие.
Подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.
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Лора Луганская