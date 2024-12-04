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В Подмосковье с начала года родилось более 660 двоен и восемь троен

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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661 двойня и восемь троен появилось на свет в Московской области с начала текущего года, сохранить здоровье матерей и малышей помогает эффективная региональная система родовспоможения, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В регионе для ведения беременности и родов созданы комфортные условия. В наших роддомах и перинатальных центра работают высококвалифицированные специалисты. Кроме того, медучреждения оснащены всем необходимым медоборудованием. Женщинам доступны также телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, проводятся занятия в школах будущих мам и многое другое», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.
В министерстве отметили, что будущим мамам доступны разные виды родов, включая вертикальные, мягкие, партнёрские или в сопровождении доулы.



Подробная информация о региональной системе родовспоможения размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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В детскую больницу МОЦОМД поступило новое оборудование в кабинет эндоскопии

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#минздрав мо
#новорождённые
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
В областном онкодиспансере провели более двух тысяч исследований на рентген-комплексе
04 декабря 2024, 09:35

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московском областном онкологическом диспансере проведено более 2 тысяч исследований с использованием нового рентгенодиагностического комплекса — современного стационарного рентгенодиагностического аппарата, который предназначен для выполнения всех видов рентгенографии и линейной томографии и обеспечивает получение высококачественных изображений при минимальном облучении, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Дека стола может перемещаться в 4-х направлениях. Высота регулируется в широком диапазоне, что позволяет работать с детьми и с пациентами с ограниченными возможностями», — отметила заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения Айман Иманбердина.
Медицинскую технику приобрели в конце 2023 года по распоряжению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Благодаря цифровым рентгеновским аппаратам, которые обеспечивают снижение лучевой нагрузки, пациенты могут проходить обследования с получением более качественных изображений исследуемых областей.

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#здравоохранение
#оборудование
#пациенты
#снижение
#минздрав мо
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В детскую больницу МОЦОМД поступило новое оборудование в кабинет эндоскопии
04 декабря 2024, 09:19

Фото: istockphoto / Roman Valiev

В детскую больницу МОЦОМД поступил новый видеоколоноскоп для кабинета эндоскопии. Оборудование было куплено в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027 гг», направленной на улучшение качества медицинских услуг, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Новое техника предназначена для исследования внутренней оболочки толстого кишечника и проведения диагностических и лечебных процедур под визуальным контролем. Это помогает выявлять злокачественные образования и другие патологии толстого кишечника на ранних стадиях.

«Изображение, которое поступает с камеры, транслируется на монитор в режиме реального времени, в увеличенном размере, в цветном изображении, что позволит заметить даже незначительные изменения в тканях и поставить правильный диагноз на ранней стадии заболевания», — сообщила главный врач МОЦОМДа, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В настоящее время эндоскопические исследования широко используются как метод диагностики. Пациенты проходят обследования по направлению педиатров, хирургов и других узких специалистов через Детский консультативно-диагностический центр МОЦОМДа в рамках амбулаторного обслуживания. Исследования также проводятся для стационарных пациентов и экстренных больных.

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#подмосковье
#техника
#услуги
#пациенты
#заболевания
#минздрав мо
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Диетолог раскрыл норму белка в сутки
Диетолог Кабанов: норма белка не должна быть меньше 15% от суточных калорий
03 декабря 2024, 19:17

Фото: iStock/nensuria

Норма белка не должна быть меньше 15% от суточного потребления калорий, желательно растительного происхождения или из диетичных сортов мяса. Об этом заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. По его словам, перебор сахара и насыщенных жиров может привести к болезням сосудов, сердца и диабету.
«Растительный белок содержится в бобовых продуктах, грибах, растительном мясе и молоке, орехах. Зачастую мы забываем об этих полезных продуктах, на основе которых как раз так удобно устраивать сытные и невредные перекусы. Вместо белковых перекусов, мы чаще всего предпочитаем сладости и углеводы, что негативно сказывается не только на весе, но и на здоровье — серьезно растет риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам Кабанова, растительные белки способны насытить и при этом уберегут от превышения суточной нормы калорий. При желании их можно заменить мясом, но нежирных сортов: курицей, индейкой или кроликом.

Ранее главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, что правильное питание помогает не только избавиться от ожирения, но и укрепляет сердечно-сосудистую систему, благодаря чему снижается риск инсульта. Эксперт также поделилась, какие продукты защищают сосуды.

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#здоровье
#продукты
#диетолог
#питание
#сладости
#симптомы
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Социальные услуги в Подмосковье ежегодно получают около полумиллиона инвалидов
03 декабря 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области работают 47 учреждений, где взрослые и дети с инвалидностью могут получить социальные услуги. Они оказываются во всех формах: стационар, полустационар, помощь на дому, персональный помощник, долговременный уход, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Наш регион создаёт всё больше возможностей для получения необходимой помощи нашим жителям. Недавно мы открыли новый корпус в семейном центре Мещерякова для слепоглухих людей со всей России. А в передовом центре реабилитации Ясенки завершается строительство бассейна. Ежегодно во всех наших социальных центрах помощь получают почти 500 тыс. жителей», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что в каждом городском округе работают комплексные центры социального обслуживания и реабилитации, на базе которых открыты 79 отделений. Они обеспечивают реабилитацию в шаговой доступности, оснащены современным реабилитационным оборудованием и укомплектованы высококвалифицированными специалистами.

В ведомстве добавили, что во всех учреждениях со взрослыми и детьми работают врачи, реабилитологи, психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по лечебной физкультуре. На базе 10 социальных центров действуют трудовые мастерские для молодых инвалидов. Их обучают новым профессиям, помогают освоить доступные трудовые навыки.

В министерстве напомнили, что 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов.

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#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
#социальная помощь
#подмосковье
#московская область
#инвалиды
#дети с инвалидностью
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В Видновском перинатальном центре начали наряжать младенцев Дедами Морозами
03 декабря 2024, 17:54

Фото: Полина Абраменко

С началом зимы малышей, появившихся на свет в Видновском перинатальном центре, начали выписывать в костюмах Дедов Морозов, такая традиция продолжается уже четвёртый год, передаёт корреспондент Подина Абраменко.
«Мы уже четвертый год одеваем малышей, которые родились в декабре, в новогодние костюмы. Это приносит радость мамам, папам и нам, работникам, тоже. Сразу чувствуется приближение Нового года», — рассказала медсестра отделения новорождённых Видновского перинатального центра Вера Акулова.
За время существования этой традиции такие необычные новогодние подарки уже получили тысячи семей в Ленинском округе. А в первый день декабря в этом году в перинатальном центре на свет появились 11 малышей — их тоже нарядили к яркие костюмы и выдали мамам.

«Наши родители приходят за новорождённым, а тут им «декабрёнка» выносят. Полтора месяца будем создавать праздник для всех наших пациенток и их семей», — поделилась праздничными планами главврач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова
Всего до конца месяца здесь должны родиться более 500 детей.

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#ленинский городской округ
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#новорождённые
#праздник
#новый год
#дед мороз
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Три объекта Одинцовской областной больницы откроют после капремонта в будущем году
03 декабря 2024, 17:48

А. Воробьёв (справа) / (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Хирургический корпус Одинцовской больницы, стационар в селе Перхушково и новый консультативно-диагностический центр в селе Ромашково откроют после капремонта в 2025 году.
Об этом стало известно во время проверки губернатором Московской области Андреем Воробьёвым хода работ в корпусе экстренной хирургии. Глава региона поговорил со строителями, которые работают на трёх объектах Одинцовской областной больницы.
«Мы ведём в Одинцове большую работу по здравоохранению, в том числе по капитальному ремонту. Это не только центральный стационар в самом городе, но ещё и в селе Перхушково. Задача – привести их к совершенно другому стандарту, чтобы в каждой палате были все удобства. Хирургический корпус мощностью 174 койки заканчиваем ремонтировать в этом году. В первом квартале 2025-го приступим к медицинскому оснащению и получению документов для запуска», – рассказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В конце следующего года, по его словам, планируется открыть модернизированный госпиталь в Перхушкове, оснащённый современным оборудованием и приведённый к новому стандарту. А в селе Ромашково появится новый КДЦ для детей и взрослых. Все эти долгожданные объекты необходимо сдать вовремя, подчеркнул Воробьёв.

Хирургический корпус на ул. Маршала Бирюзова готов уже на 80%. На объекте в две смены трудятся порядка 200 рабочих.
«Приступили к работам год назад. Сейчас корпус – в высокой степени готовности. Ведём отделочные и пусконаладочные работы. Идём с опережением графика, планируем завершить капремонт до конца года. Это будет абсолютно другое медучреждение, соответствующее самым современным требованиям», – рассказал представитель подрядчика Дмитрий Пригожев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В главном корпусе будут располагаться приёмное отделение, отделение реанимации, сердечно-сосудистой хирургии, урологии, нейрохирургии, гинекологии, а также многопрофильное отделение и операционные. Все они будут оснащены по современным стандартам. В планах – закупить аппарат МРТ.

Пациентов там смогут принимать уже в первой половине следующего года. Для них обустроят комфортные палаты с санузлами.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас штат укомплектован врачами на 87%, средним медперсоналом – на 91%. Всего необходимо набрать 165 медработников. Для привлечения кадров в области работают различные меры поддержки.
«Мы уже сейчас набираем специалистов, проводим обучение. Ищем лидеров в своей профессии по всей России. Предлагаем хорошие условия по зарплате. Конечно, очень помогают меры поддержки – программы губернатора и главы городского округа», – отметил главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.
Параллельно в муниципалитете проводят капремонт стационара в селе Перхушково, на базе которого в следующем году начнет работу современный региональный сосудистый центр. Его мощность составит 163 койки. Готовность объекта – 37%, на площадке заняты более 100 рабочих.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ещё один долгожданный объект – новый консультативно-диагностический центр в селе Ромашково на 350 посещений в смену. Летом там смогут принять первых пациентов. В здании разместят терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, кабинеты узких специалистов, отделения восстановительного лечения и профилактики. Для медучреждения закупят 3 тыс. единиц современного оборудования. В центр рассчитывают привлечь более 260 медиков. Сегодня готовность КДЦ – более 60%. На объекте работают порядка 100 строителей.

Суммарно в этом году в Подмосковье введут 12 объектов здравоохранения. В 2025-м планируется построить восемь поликлиник и больниц в рамках госпрограммы, а также три подстанции скорой медицинской помощи.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#капремонт
#одинцовский городской округ
#губернатор
#андрей воробьёв
#больница
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В Каширскую больницу поступили новые аппараты для наркоза
03 декабря 2024, 15:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В хирургическом корпусе Каширской больницы появились два новых наркозно-дыхательных аппарата. Они обеспечивающих высокую точность подачи анестезии и непрерывный контроль за состоянием пациента, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Системы используют современные технологии, позволяющие врачам оперативно реагировать на изменения во время операции. Поступление нового оборудования – это шаг к повышению безопасности и качества лечения.
«Оборудование закуплено в рамках программы губернатора Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Современные аппараты обеспечивают комфорт как для пациентов, так и для врачей, минимизируя риски в ходе анестезии», – отметил главврач больницы Юрий Володин
Оборудование уже используется в работе хирургического отделения. Оно особенно эффективно при длительных и сложных вмешательствах. Медики прошли специальное обучение, чтобы использовать новые системы в полной мере.

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#хирург
#подмосковье
#московская область
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Пушкинские врачи достали из носа пациентки ринолит размером с перепелиное яйцо
03 декабря 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Из носа жительницы Пушкинского городского округа извлекли инородное тело размером с перепелиное яйцо. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Женщина обратилась в больницу имени профессора В.Н. Розанова с жалобами на затруднённое носовое дыхание, неприятный запах из ноздри и болезненные ощущения. Врачи обнаружили у неё в носовой пазухе ринолит – закаменевшее инородное тело, образовавшееся в результате длительного ослизнения», – говорится в сообщении.
Как выяснилось, несколько лет назад пациентке что-то попало в нос, но она не помнит, что именно. Тогда её ничто не беспокоило.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Достать камень целиком было невозможно из-за больших размеров, поэтому врачи раздробили его и извлекли по частям. После операции носовое дыхание у женщины полностью восстановилось. Боль и выделения прошли, и её выписали домой.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#пушкинский округ
#врачи
#пациент
#подмосковье
#московская область
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Робот Светлана с момента запуска обработал 20,5 млн звонков
03 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock / Maksymka

Внедрённый в Московской области голосовой помощник на основе искусственного интеллекта, робот Светлана, обработал с начала 2024 года более 6 млн. звонков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В Подмосковье звонки по телефону 122 принимает робот Светлана. Мы внедрили его в сферу здравоохранения в 2021 году. За всё время работы робот обработал почти 20,5 млн звонков, а с начала этого года – свыше 6 млн», – уточнил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Светлана может вызвать врача на дом, записать на приём. Помимо этого, она приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учёте, обзванивает тех, к кому накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой оценить работу медиков.

Голосовая помощница работает круглосуточно. Одновременно она может принимать 600 звонков.

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