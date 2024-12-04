В Подмосковье с начала года родилось более 660 двоен и восемь троен

Фото: пресс-служба Минздрава МО
661 двойня и восемь троен появилось на свет в Московской области с начала текущего года, сохранить здоровье матерей и малышей помогает эффективная региональная система родовспоможения, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В регионе для ведения беременности и родов созданы комфортные условия. В наших роддомах и перинатальных центра работают высококвалифицированные специалисты. Кроме того, медучреждения оснащены всем необходимым медоборудованием. Женщинам доступны также телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, проводятся занятия в школах будущих мам и многое другое», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.В министерстве отметили, что будущим мамам доступны разные виды родов, включая вертикальные, мягкие, партнёрские или в сопровождении доулы.
Подробная информация о региональной системе родовспоможения размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье».
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