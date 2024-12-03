Диетолог раскрыл норму белка в сутки

Норма белка не должна быть меньше 15% от суточного потребления калорий, желательно растительного происхождения или из диетичных сортов мяса. Об этом заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. По его словам, перебор сахара и насыщенных жиров может привести к болезням сосудов, сердца и диабету.