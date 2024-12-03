Диетолог раскрыл норму белка в сутки

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Норма белка не должна быть меньше 15% от суточного потребления калорий, желательно растительного происхождения или из диетичных сортов мяса. Об этом заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. По его словам, перебор сахара и насыщенных жиров может привести к болезням сосудов, сердца и диабету.
«Растительный белок содержится в бобовых продуктах, грибах, растительном мясе и молоке, орехах. Зачастую мы забываем об этих полезных продуктах, на основе которых как раз так удобно устраивать сытные и невредные перекусы. Вместо белковых перекусов, мы чаще всего предпочитаем сладости и углеводы, что негативно сказывается не только на весе, но и на здоровье — серьезно растет риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.По словам Кабанова, растительные белки способны насытить и при этом уберегут от превышения суточной нормы калорий. При желании их можно заменить мясом, но нежирных сортов: курицей, индейкой или кроликом.
Ранее главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, что правильное питание помогает не только избавиться от ожирения, но и укрепляет сердечно-сосудистую систему, благодаря чему снижается риск инсульта. Эксперт также поделилась, какие продукты защищают сосуды.
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