В Подмосковье в 2025 году введут семь поликлиник и три подстанции скорой

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в следующем году начнут работу семь новых поликлиник, сообщил губернатор Андрей Воробьёв, подводя итоги 2024-го в обращении к жителям региона. Он назвал развитие здравоохранения одной из важных тем в стране.
«В следующем году мы введём семь новых поликлиник. Они заработают в Одинцове, Котельниках, Видном, Люберцах и Ногинске, детские поликлиники - в Пушкинском городском округе и в Чехове. Откроем также три подстанции скорой помощи – в Ступине, Можайске и Ленинском. Ленинский округ активно растёт, и скорая помощь должна быть не только в Видном, а максимально близко», – пояснил Воробьёв.Он также рассказал, что в течение 2024 года в регионе построили восемь новых медицинских объектов.
«Это поликлиника в Лобне, станция скорой помощи в Ногинске, шесть ФАПов в Волоколамске, Шаховской и Солнечногорске. До конца года специалисты завершат стройку ещё двух объектов: долгожданного комплекса в Хотькове с поликлиникой и стационаром, в Лосино-Петровском и в микрорайоне Лукино-Варино», – отметил глава региона.Губернатор рассказал и об особом внимании властей Подмосковья к капремонту поликлиник. Задача – кардинально изменить всё, что безнадежно устарело.
«В этом году завершим 13 объектов, в том числе восемь стационаров в Одинцове Пушкине, Волоколамске, Дмитрове и Воскресенске, а также пять поликлиник в Жуковском, Мытищах, Раменском, Истре и Дмитрове», – добавил Воробьёв.Что касается ремонта, то в 2025 году его завершат в 17 стационарах Подмосковья и 13 поликлиниках в разных городских округах.
Читайте также:
Зарплаты подмосковным социальным работникам проиндексируют от 10 до 20%
Воробьёв: зарплату подмосковных учителей увеличат с 1 января
В Подмосковье строят флагманские медцентры для лечения самых сложных патологий
Лора Луганская