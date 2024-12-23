Воробьёв: зарплату подмосковных учителей увеличат с 1 января

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С 1 января в Московской области проиндексируют зарплату учителям, молодым специалистам и педагогам дополнительного образования.
Об этом объявил губернатор региона Андрей Воробьёв, подводя итоги года в обращении к жителям Подмосковья.
Он особо поблагодарил педагогов, работающих с одарёнными детьми.
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«С 1 января проиндексируем заработную плату всем педагогам и учителям, молодым учителям и педагогам допобразования. Их оклады вырастут на 20%. Давайте продолжат искать учителей, и я очень надеюсь, что мы сможем закрыть все вакансии», – сказал губернатор в обращении «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
Он особо поблагодарил педагогов, работающих с одарёнными детьми.
«В этом году преподаватели 44 лучших школ искусств начали получать ежемесячные выплаты. В следующем году эта мера будет обязательно сохранена. Более того – впервые начнутся выплаты учителям музыки в школах искусств. Ежемесячно они будут получать по 5 тыс. рублей. Эта надбавка коснётся 4 тыс. педагогов», – уточнил Воробьёв.Преподавателей колледжей также ждёт увеличение выплат. Эта мера затронет 103 тыс. педагогов. Воробьёв рассказали и о привлечении учителей для работы в регионе.
«В прошлом году у нас не хватало 2,1 тыс. учителей. Это был серьёзный вызов. Мы предложили ряд программ, которые позволили уменьшить этот дефицит до 250 педагогов. Сегодня я прошу и наши министерства, и наших глав обратить внимание на то, что до сих пор остаются вакансии. Это значит, там учитель или перегружен, или иной раз некому проводить уроки. Это растущие округа – Одинцовский, Ленинский, Королёв, Мытищи и Химки», – добавил губернатор.Воробьёв также напомнил, что продолжается программа компенсации аренды жилья и социальной ипотеки для учителей.
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Лора Луганская