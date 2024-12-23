Зарплаты подмосковным социальным работникам проиндексируют от 10 до 20%

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В 2025 году власти Подмосковья проиндексируют зарплаты социальным работникам. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги года в обращении к жителям региона.
«Что касается поддержки социальных работников, то у нас их 15 тыс. Мы понимаем, какую сложную работу, какую миссию они выполняют. Проиндексируем им от 10 до 20% заработные платы», – пообещал Воробьёв, выступая с ежегодным обращением.Ранее он заявил, что с января в Московской области будут также проиндексированы оклады работников образования.
Читайте также:
Воробьёв: зарплату подмосковных учителей увеличат с 1 января
В Подмосковье строят флагманские медцентры для лечения самых сложных патологий
Подмосковье приняло около 7 тыс. жителей приграничных и новых территорий России
Лора Луганская