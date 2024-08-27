В Подмосковье в сентябре проведут восемь выездных донорских акций

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Восемь выездных акций по сбору донорской крови проведут в сентябре в разных городах Подмосковья, в частности, специалисты Московского областного центра крови посетят Пущино, Дубну, Луховицы, Павловский Посад, Электросталь, Белоозёрский и Королёв, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря таким выездным акциям жители Подмосковья могут сделать доброе дело и стать донорами крови прямо у себя в городе, не выезжая в столицу», — отметил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.В Пущине выездная донорская акция состоится 3 сентября, в Луховицах — 9, в Дубне — 10 и 30 сентября, в Электростали — 20 сентября, в Королёве — 23 сентября, в Белоозёрском — 24 сентября, а в Павловском Посаде — 26 сентября.
Подробная информация о месте и времени проведения подмосковных донорских акций размещена по ссылке.
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