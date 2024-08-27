Подмосковные врачи пересадили пациенту нерв с ноги на руку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Операцию по пересадке нерва с голени на предплечье провели врачи травматологического центра Сергиево-Посадской больницы у 64-летнего пациента, благодаря этому удалось сохранить подвижность руки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с серьёзно травмой: он упал с лестницы и напоролся рукой на штырь. Врачи поставили диагноз: обширная рвано-скальпированная рана нижней трети плеча — верхней трети предплечья с повреждением передней группы мышц, локтевого и срединного нервов. Кроме того, при осмотре раны было выявлено размозжение нервных стволов.
Операция длилась около четырёх с половиной часов и прошла успешно. Прежде подобные операции в этой больнице не проводили.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение. Впереди у мужчины длительная реабилитация по восстановлению чувствительности и подвижности руки.
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«Размозжение нервов отягощало ситуацию: образовался дефект, который не удавалось устранить сближением или перемещением концов нервов. Было решено использовать в качестве трансплантата задне-наружный кожный нерв голени, который отвечает за кожную чувствительность наружной поверхности части голени и стопы. Им пришлось пожертвовать ради спасения локтевого и срединного нервов руки», — рассказал заведующий травматологическим центром, травматолог-ортопед Алексей Сизиков.
Операция длилась около четырёх с половиной часов и прошла успешно. Прежде подобные операции в этой больнице не проводили.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение. Впереди у мужчины длительная реабилитация по восстановлению чувствительности и подвижности руки.
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Лев Каштанов