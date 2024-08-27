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В Курскую область отправилась ещё одна бригада подмосковных врачей

27 августа 2024, 11:59
Фото: iStock/dikushin

Фото: iStock/dikushin

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Бригаду врачей из Подмосковья отправили в Курскую область для оказания помощи местным жителям, они сменят медработников, уехавших туда из Московской области в первые недели августа, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.


«Это уже не первая бригада, направленная в Курскую область для оказания медицинской помощи. Ранее для оказания поддержки коллегам в регион уже направлялись наши специалисты, в том числе реаниматологи, травматологи хирурги. Сейчас им на смену отправились еще восемнадцать врачей», — сказал лава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что ранее в Курскую область были направлены группы из 35 и 22 медиков, а также семь подмосковных бригад скорой помощи.

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#минздрав мо
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#подмосковье
«Едете в могилу»: Кардиолог раскрыл, влияет ли использование телефона на болезни сердца
Кардиолог Конев перечислил действия, помогающие избежать проблемы с сердцем
27 августа 2024, 11:27

Фото: iStock/eternalcreative

В современном мире трудно представить человека, который не пользуется телефоном или не смотрит в экран телевизора, планшета, ноутбука. Кажется, что цифровизация вшита в каждого из нас и не дает спуску. Однако, к чему может привести такая увлеченность жизнью в экране?
Ученый из Калифорнийского университета в Сан-Франциско отмечают, что каждый лишний час с телефоном и перед телевизором увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 55%, инсульта на 58% и общих болезней сердца на 32%.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев в беседе с «Радио 1» заявил, что не совсем согласен с таким исследованием и точным процентным соотношением.

«Ну как вам сказать, это частично правда, но проценты преувеличены. Здесь не сам телевизор и телефон влияют, а обездвиженность, которой сопровождается это все. Действие самого смартфона, его электрических волн, до конца еще не изучено. Утверждать так не стоит. Это палец в потолок. Такие исследования — лирические высказывания, которые не имеют никакой почвы», — прокомментировал врач.

Он также напомнил о некоторых простых вещах, которые помогут избежать болезни сердца.

«Пройдите 10 тысяч шагов, а потом посидите в телефоне. Пойдите гулять, а потом посмотрите телевизор. Из руля почаще выходите, когда за рулем сидите – вы едете в могилу, это точно, вы везете себя в могилу, потому что полностью обездвижены, нагрузки никакой. Ну и питание рациональное должно быть», — посоветовал эксперт.

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#врачи
#сердце
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Подмосковные врачи пересадили пациенту нерв с ноги на руку
27 августа 2024, 11:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операцию по пересадке нерва с голени на предплечье провели врачи травматологического центра Сергиево-Посадской больницы у 64-летнего пациента, благодаря этому удалось сохранить подвижность руки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с серьёзно травмой: он упал с лестницы и напоролся рукой на штырь. Врачи поставили диагноз: обширная рвано-скальпированная рана нижней трети плеча — верхней трети предплечья с повреждением передней группы мышц, локтевого и срединного нервов. Кроме того, при осмотре раны было выявлено размозжение нервных стволов.

«Размозжение нервов отягощало ситуацию: образовался дефект, который не удавалось устранить сближением или перемещением концов нервов. Было решено использовать в качестве трансплантата задне-наружный кожный нерв голени, который отвечает за кожную чувствительность наружной поверхности части голени и стопы. Им пришлось пожертвовать ради спасения локтевого и срединного нервов руки», — рассказал заведующий травматологическим центром, травматолог-ортопед Алексей Сизиков.
Операция длилась около четырёх с половиной часов и прошла успешно. Прежде подобные операции в этой больнице не проводили.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение. Впереди у мужчины длительная реабилитация по восстановлению чувствительности и подвижности руки.

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#сергиев посад
#минздрав мо
#врачи
#операция
#медицина
#здравоохранение
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Врач Тимощенко раскрыла неожиданную пользу манки
Врач Тимощенко: Манная каша полезна при больных почках и сердце
26 августа 2024, 20:49

Фото: iStock/MurzikNata

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила о полезных свойствах манной каши при больных почках и сердце из-за содержащихся в ней витаминов группы B, E и PP, а также магния, кремнием, фосфора, железа, цинка, кобальта и калия.
«Манная каша — не просто вязкая масса с комочками, Манная крупа содержит в себе витамины группы В, витамин Е, витамин РР, а также минералы: магний, кремний, фосфор, железо, а также марганец, кобальт, цинк и калий. Благодаря калию она прекрасно подходит для спортсменов, а также для людей с заболеваниями почек и сердца», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

Ранее диетолог, ассистент Научно–клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова заявила, что к принятию биологически активных добавок (БАДам) стоит относится с осторожностью.

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#врач
#диетолог
#витамины
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#питание
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С начала лета здоровье в подмосковных парках проверили около 9 тыс. человек
26 августа 2024, 18:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 590 жителей Подмосковья в прошедшие выходные проверили здоровье в парках 34 городских округов. А с начала лета это смогли сделать почти 9 тыс. человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Выездные бригады врачей каждые выходные работают в парках Московской области. Благодаря акции «Проверь своё здоровье в парке» жители могут совместить заботу о себе и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе. Всего за прошедшие выходные здоровье проверил 591 человек, а с начала лета - почти 9 тыс.», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что результаты обследования жители могут посмотреть в своём личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

При необходимости медики направят пациента на более углублённое обследование в поликлинику.

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#здоровье
#парки
#здравоохранение
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#диспансеризация
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Люберецкие врачи спасли пациентку с двумя литрами крови в животе
26 августа 2024, 14:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой больницы спасли жизнь женщины с разорвавшейся кистой и двумя литрами крови в животе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 31-летняя жительница с жалобами на слабость, головокружение и сильные боли в животе. По словам врачей, у неё наблюдалась классическая картина внутреннего кровотечения. Понадобилась срочная операция.
«Причиной кровотечения оказался разрыв яичника, вызванный кистой. Мы выполнили пациентке лапароскопическую операцию. Через проколы иссекли кисту и провели санацию брюшной полости, где скопилось около двух литров крови», – рассказала заведующая отделением гинекологии Люберецкой областной больницы Анна Панасенко.
Послеоперационный период прошел без осложнений. Для восстановления гемоглобина пациентке перелили 600 миллилитров крови. Она выписана на амбулаторное лечение. В дальнейшем она сможет стать матерью.

Позже женщина рассказала, что четыре дня лечилась самостоятельно и вызвала скорую помощь, только когда боли усилились. По словам врачей, ситуация угрожала её жизни.

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Снабжение лекарствами сельских жителей организовали в Кашире

Без паники: психолог Лыков рассказал, как подготовить ребёнка к детсаду

В Подмосковье началась вакцинация детей и взрослых от гриппа
#минздрав мо
#здравоохранение
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#врачи
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#московская область
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Снабжение лекарствами сельских жителей организовали в Кашире
26 августа 2024, 11:33

Фото: пресс-служба г. о. Кашира

Во врачебной амбулатории посёлка Богатищево жители могут купить необходимые лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Небольшой аптечный пункт организован силами сотрудников Каширской больницы. Ассортимент лекарств определил «Мособлмедсервис с учётом их востребованности. Выдают препараты работники Богатищевской амбулатории.

В планах – организовать продажу лекарств в онлайн-формате. Предполагается, что роль пунктов выдачи возьмут на себя сельские ФАПЫ и амбулатории.
«Вместе с Мособлмедсервисом планируем запустить проект онлайн-продаж лекарств. Пациент звонит, заказывает и оплачивает нужные препараты. Мособлмедсервис организует доставку в сельские лечебные учреждения, а сотрудники наших амбулаторий и ФАПов выдадут заказ», – рассказал главврач Каширской больницы Юрий Володин.
По его словам, такое решение было выработано после обращений жителей по вопросам лекарственного обеспечения.

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Без паники: психолог Лыков рассказал, как подготовить ребёнка к детсаду
26 августа 2024, 11:24

Фото: iStock/nilimage

Приближается начало учебного года, большие перемены в жизни ждут не только школьников, но и малышей, которые впервые отправятся в детский сад. О том, как подготовить ребёнка к новому опыту и снизить у него уровень стресса, рассказал психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Главное в успешной подготовке ребёнка к детскому саду — позитивный настрой самих родителей.

«Первый совет родителям — перестаньте бояться сами. Если вы воспринимаете детский сад как радостный этап взросления вашего ребёнка, он будет считать так же, потому что дети понимают наши эмоции», — сказал психолог.
Он подчеркнул, что в разговорах о детском саде должен быть только позитив.

«Можно сказать, что вы даже завидуете ребёнку, потому что теперь он будет целыми днями играть с друзьями и гулять на детской площадке. Полезным будет поделиться своими хорошими воспоминаниями. Рассказать, что в саду вы узнали много полезного и интересного: научились рисовать, танцевать, петь, лепить», — отметил Лыков.
Кроме того, сейчас во многих детсадах есть бассейн, а на праздники туда приглашают артистов — всё это тоже желательно рассказать ребёнку, чтобы сделать детсад более привлекательным для него.

«Стоит также предложить ребенку освоить какой-нибудь полезный навык: «Давай я научу тебя завязывать шнурки, а ты научишь других детей в саду». Такая перспектива может стать своеобразным стимулом», — отметил эксперт.
Евгений Лыков добавил, что по мнению многих психологов оптимальный возраст для отправки ребёнка в детсад — с трёх лет, так как кризисы 2-3 лет уже прошли, малыш меньше нуждается в маме и способен понять, что его не бросили, а вечером заберут домой.

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В Подмосковье началась вакцинация детей и взрослых от гриппа
26 августа 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области стартовала кампания по вакцинации взрослого и детского населения от гриппа. В поликлиники региона поставлена современная и безопасная отечественная вакцина, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В осенний период фиксируется подъём простудных и вирусных заболеваний, поэтому важно защитить себя и близких. Чтобы иммунитет успел сформироваться, нужно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас. В этом году планируется привить около 4,5 млн жителей региона, в том числе 1 млн детей», – отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведёт осмотр и направит на прививку.

Записаться на приём к врачу можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

По данным министерства, в прошлом году план по вакцинации от гриппа в Московской области был перевыполнен. Тогда прививку сделали более 4,6 млн жителей.

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
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Подмосковный гинеколог Бесараба рассказала, как справиться с отёками при беременности
Подмосковный гинеколог рассказала, как справиться с отёками при беременности
23 августа 2024, 23:02

Фото: iStock / Mykola Sosiukin

Отёки развиваются у 50-80% беременных женщин и не всегда требуют специального лечения.
Небольшое накапливание жидкости во время беременности является нормальным, особенно в третьем триместре, сообщила врач акушер-гинеколог Московского областного центра охраны материнства и детства Анна Бесараба. По её словам, это связано с действием гормона прогестерона.
«Отёки лечить не нужно, но требуется наблюдение и контроль, так как они могут быть начальной стадией преэклампсии, что является более серьёзным осложнением. При появлении отеков не нужно заниматься самолечением, пить мочегонные препараты или ограничивать приём жидкости. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом», – посоветовала доктор, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
При появлении отёков следует соблюдать режим дня, стараться не переутомляться и хорошо отдыхать. Продолжительность сна во время беременности должна составлять не менее 8 часов. В течение дня необходима умеренная физическая активность – неспешные прогулки на свежем воздухе или плавание в бассейне.

Бороться с появлением отёчности помогает выбор удобной обуви. Это мягкие туфли с невысоким каблуком. Для улучшения оттока жидкости и улучшения кровообращения в ногах их периодически нужно держать приподнятыми или делать массаж.

Кроме того, рекомендуется избегать длительного нахождения в одной позе. Долгое стояние или сидение без движения приводит к появлению отёков.

Не стоит увлекаться слишком солёной пищей, так как соль задерживает воду, увеличивая в несколько раз риск возникновения отёков. В идеале пищу лучше не досаливать, отметила Бесараба.

Помимо этого, следует соблюдать питьевой режим. Ограничивать употребление жидкости при возникновении отёков ни в коем случае нельзя. Недостаток воды приведёт к обратному эффекту: организм начнёт запасать жидкость, и отёчность только увеличится. Во время беременности необходимо употреблять в среднем от 1,5 до 2,5 литров жидкости в день.

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#минздрав мо
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