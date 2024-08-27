В Курскую область отправилась ещё одна бригада подмосковных врачей

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Бригаду врачей из Подмосковья отправили в Курскую область для оказания помощи местным жителям, они сменят медработников, уехавших туда из Московской области в первые недели августа, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Это уже не первая бригада, направленная в Курскую область для оказания медицинской помощи. Ранее для оказания поддержки коллегам в регион уже направлялись наши специалисты, в том числе реаниматологи, травматологи хирурги. Сейчас им на смену отправились еще восемнадцать врачей», — сказал лава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.В министерстве напомнили, что ранее в Курскую область были направлены группы из 35 и 22 медиков, а также семь подмосковных бригад скорой помощи.
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