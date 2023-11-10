В Подмосковье в 2024 году закупят более 7 тыс единиц медоборудования

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Для подмосковных медучреждений в будущем году планируют закупить 7,3 тыс единиц медицинского оборудования. Это предусматривает проект бюджета региона на 2024 год, сообщил председатель Мособдумы Игорь Брынцалов.
«Наши поликлиники и стационары должны быть обеспечены самым современным оборудованием», – сказал Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.По словам спикера, госпрограммой на эти цели предусмотрено 14,5 млрд рублей. При этом в медучреждения будет поставлено 136 единиц тяжёлого оборудования.
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Лора Луганская