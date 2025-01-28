В Подмосковье за год у матерей с ВИЧ родилось более 400 здоровых детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Женщины с ВИЧ-положительным статусом родили в 2024 году в Московской области 415 здоровых детей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Отмечается, что при соблюдении всех медицинских рекомендаций и приёме терапии риск передачи ВИЧ от матери к ребёнку составляет менее одного процента.«Стать мамой здорового ребенка женщина с ВИЧ-положительным статусом может, если она соблюдает все рекомендации специалистов, принимает терапию и вовремя встала на учет по беременности», — отметил главврач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.
Рекомендации для будущих родителей, а также подробная информация о работе Московского областного центра СПИД размещена на официальном сайте медорганизации.
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