В России запустили новое производство ядерного «препарата будущего» против рака

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Специалисты Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде Ульяновской области ввели в эксплуатацию новую площадку для производства актиния-225. На основе этого изотопа изготавливаются передовые средства для борьбы со злокачественными опухолями.
В последние годы такая направленная терапия с использованием радиационных фармакологических препаратов доказала свою эффективность и высокий потенциал в лечении неоперабельных метастатических форм онкологических заболеваний. НИИАР (входит в госкорпорацию «Росатом») стал одним из четырёх мировых производителей актиния-225.
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Александр Бойцов