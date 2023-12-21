В России запустили новое производство ядерного «препарата будущего» против рака

В подмосковных клиниках запустили ещё четыре единицы тяжёлого оборудования. Один рентгеновский аппарат установили в Чулковской поликлинике Раменской больницы, два – в поликлинике в Долгопрудном. Маммограф теперь работает в поликлинике №2 в Коломне, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.