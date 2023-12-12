Женщинам указали на часто игнорируемый симптом запущенной стадии онкологии яичников

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Вздутие живота может быть сигналом поздней стадии рака яичников. Об опасности игнорирования этого симптома предупредили врачи из Греции, сообщает Pronews.
Эксперты указали, что главой опасностью онкологии яичников являет ее бессимптомное протекание. Первые признаки болезни становятся заметны только после того, как рак распространится на таз и брюшную полость. Но даже в этом случае женщины могут не замечать начавшихся проблем со здоровьем.
Самыми опасными симптомами этого недуга являются запоры, постоянное вздутие живота, синдром раздраженного кишечника. Также женщину может беспокоить частое мочеиспускание, дискомфорт в области таза, быстрое насыщение во время приема пищи, а также резкую потерю веса.
Эксперты обратили внимание, что к медикам стоит обратиться, если одна или несколько из этих проблем со здоровьем беспокоят на регулярной основе.
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Алина Юрчак