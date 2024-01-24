В Саратове врачи извлекли из-под кожи лба россиянина червя длиной 12 см

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Хирург сделал предположение, что у россиянина есть признаки паразитарного поражения. Врачи повели операцию и достали живого гельминта рода дирофелярии длиной 12 см.
Ранее сообщалось, что девочка из Австралии бросила занятия танцами из-за того, что у неё открылась аллергия на себя. News.com.au пишет, что проблемы со здоровьем у 11-летней Суммы Уильямс начались в 2022 году. Кожа девочки воспалилась, покраснела, потрескалась и начала шелушиться.
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