Женщина смогла замедлить старение на 26% и рассказала о своём методе

Фото: istockphoto/Prostock-Studio
По данному показателю женщина превзошла одного из организаторов «Олимпиады омоложения» — миллиардера Брайана Джонсона, одержимого идеей бессмертия и тратит на борьбу со старением 2 млн долларов в год.
При этом женщина не стремилась к омоложению, а просто придерживалась здорового образа жизни. Женщина ест постное мясо, овощи и фрукты. Не употребляет полуфабрикаты и всё готовит самостоятельно. Последние 50 лет Хардисон ежедневно не менее часа занимается аэробикой, плаванием или тренируется на эллиптическом велотренажере.
«Мне осталось еще лет 20. Может, 25 или около того. Я хотела бы прожить их как можно лучше, и только. 84, 85, 86 лет мне более чем достаточно»,-говорит женщина.Читайте также:
Российские учёные создали пластырь для безболезненного вакцинирования
Гастроэнтеролог Феклистова рассказала об опасности детокс-диет для печени
11-летняя танцовщица бросила занятия из-за аллергии на себя