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В Серпухове для детсадовцев запустили соляную пещеру

16 января 2024, 15:30
Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

В детском саду «Семицветик» в Серпухове запустили специально оборудованную комнату, наполненную микрочастицами соли. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Никитенко. Он отметил, что в муниципалитете укрепляют здоровье и повышают иммунитет дошкольников.

«Воздух в соляной пещере богат минералами и микроэлементами, которые благотворно влияют на здоровье ребят. Это помогает укрепить дыхательную систему, улучшить иммунитет и снизить риск простудных заболеваний. Кроме того, дети регулярно пьют кислородные коктейли. Напитки не только полезные, но и вкусные», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он добавил, что для семей участников спецоперации действуют дополнительные меры социальной поддержки. Дети военных имеют право на внеочередное зачисление в дошкольные учреждения Большого Серпухова. Посещение садов для ребят бесплатное. Безвозмездно оказываются и все платные услуги, предусмотренные в дошкольных учреждениях. Помимо питания, детям на безвозмездной основе доступны кружки.

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#детский сад
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Врач Паршина: Многослойная одежда поможет не заболеть в морозы
16 января 2024, 15:44

Фото: istockphoto.com/Mariia Skovpen

Врач-терапевт Алёна Паршина заявила, что много слоёв одежду в морозную погоду помогут не замёрзнуть и не заболеть.
«Основной принцип — слои. Следует выбрать несколько слоёв одежды, которые будут помогать сохранять тепло и защищать от холода. Начните с термобелья. Наденьте термокофту и термоштаны. Затем добавьте слой обычной одежды. Далее — утеплённая одежда: пуховик или тёплая куртка. Не забудьте о тёплых носках, шапке, шарфе и перчатках, чтобы защитить экстремально чувствительные к холоду части тела», — пояснила в беседе с RT Паршина.

Кроме этого, в холодные времена важно не забывать про питание. Врач рекомендовала употреблять пищу, богатую белками, а также овощи и фрукты.

Также не стоит отказываться и от косметических питательных средств для кожи и губ, таких, как крема, гигиенические увлажняющие помады и т.д.

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Врач назвал неочевидные симптомы запущенных болезней сердца
Кардиолог Шехян назвал тусклый взгляд признаком запущенных заболеваний сердца
16 января 2024, 15:37

Фото: istock / Zay Nyi Nyi

Кардиолог, кандидат медицинских наук Грант Шехян в беседе с «Доктор Питер» заявил что кроме характерных признаков болезней сердца, есть несколько неочевидных симптомов, которые нельзя игнорировать.

Шехян отметил, что заболевания сердечно-сосудистой системы чаще всего проявляются отеками, одышкой и болью в груди. Данные симптомы нельзя оставлять без внимания и необходимо обращаться к медикам при их возникновении.

Также признаком запущенной болезни может быть тусклый взгляд, «направленный непонятно куда». Еще одним нехарактерным признаком является снижение умственных способностей человека.Они вызваны тем, что сердце перестает полноценно снабжать кровью, а значит, и кислородом головной мозг, пояснил кардиолог.

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В Московской области за год родились более 70 тыс детей
16 января 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье в 2023 году появились на свет более 70 тыс новорождённых. Это на 350 больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Мы создаём для женщин комфортные и безопасные условия, внедряем новые услуги. Работают школы будущих мам, реализуется индивидуальное сопровождение беременности. Принимаем рожениц не только из Подмосковья, но и других регионов. Все роды проводятся бесплатно, по медицинской страховке», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
По её словам, родовспомогательные медучреждения оснащены современным оборудованием, укомплектованы квалифицированными специалистами.

В министерстве напомнили, что в Московской области создан интернет-портал для будущих родителей «Стань мамой в Подмосковье». Там собрана информация о ведении беременности и родов в регионе.

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#подмосковье
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Диетолог раскрыла, какой продукт продлевает жизнь
Диетолог Павлюк рассказала о пользе острой пищи
16 января 2024, 13:27

Фото: IStock/JanPietruszka

Международный день горячей и острой пищи отмечается гурманами всего мира ежегодно 16 января. Острые специи и приправы пользуются большим спросом, поскольку вносят разнообразие в рацион и раскрывают грани вкуса привычных продуктов. Однако иногда острая пища может навредить организму. Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», кому и когда можно есть острое.
По словам специалиста, острые продукты благоприятно влияют на людей, у которых нет заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и аллергии на отдельные продукты. Считается, что такая еда стимулирует выработку желудочного сока: кровь активнее приливает к стенкам желудка, и пищеварение нормализуется.
«Людям с гастритом, панкреатитом и в некоторых случаях с желчнокаменной болезнью острая пища может навредить. Таким категориям граждан надо быть осторожным с острой пищей, потому что могут возникнуть проблемы. Но для абсолютно здорового человека острая пища, как правило, безвредна», — заметила специалист.
Врач подчеркнула, что острые специи помогают улучшить вкус пищи, уменьшая количество соли в блюде. Это снижает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.
«Красный перец чили считается очень полезным для здоровья, потому что в нём есть вещества, которые продлевают жизнь. Также если мы говорим про простой чёрный перец, то его добавление в блюдо вместе с куркумой (они друг друга активируют) тоже очень полезно для нашего здоровья. Дело в том, что данное сочетание сокращает общее количество продуктов гликирования (например, золотистая корочка, образующаяся во время жарки и выпекания, — прим. Ред.)», — сказала Наталья Павлюк.
Специалист также развеяла миф, что острая пища помогает в похудении. По словам диетолога, острая еда может ускорить метаболизм, но в незначительных значениях.
«Похудеть нам помогает дефицит калорий и изменение пищевых привычек для дефицита калорий. Острые специи разгоняют метаболизм буквально на единицы, это примерно 5-10 грамм жира в сутки, и то это не доказано. Мы можем ускорить метаболизм достаточным количеством физических упражнений, правильным питанием, правильным режимом питания», — заключила эксперт.
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Подмосковные травматологи прооперировали мальчика с многооскольчатым переломом колена
16 января 2024, 12:18

Фото: istockphoto / Gumpanat

Подмосковные травматологи напомнили, что отсутствие разминки приводит к переломам. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мальчик поступил в больницу с жалобами на сильную боль в колене после прыжков в высоту. В ходе осмотра врачи диагностировали у пациента отрыв бугристости большеберцовой кости

«Отрыв бугристости большеберцовой кости — это тяжелая травма, которая требует обязательного хирургического лечения для восстановления полноценного объёма движений нижней конечности. При проведении ревизии коленного сустава мы обнаружили многооскольчатый перелом. Отломки кости зафиксировали винтами, а связку подшили рассасывающимся швом», — поделился заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 Сергей Катин.

Врачи настоятельно рекомендуют делать хорошую разминку перед началом каких-либо физических активновстей.

Стоит отметить, что мальчику предстоит повторная операция после реабилитации по удалению металлических конструкций.

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#травмы
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Нарколог назвал плохое настроение признаком начальной стадии алкоголизма
Нарколог Ковтун назвал три признака начальной стадии алкоголизма
16 января 2024, 11:16

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Алкоголизм – это заболевание, которое формируется не один месяц и не один год. На начальной стадии зависимость определить сложно, однако есть несколько маркеров, которые указывают на наличие проблемы. Подробнее о симптомах первой стадии алкоголизма «Радио 1» рассказал врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.
Толерантность к алкоголю
Если человек новичок в пробах алкоголя, сначала его будет тошнить. Но по мере привыкания человек начнёт нормально реагировать на алкоголь, его не будет тошнить и рвать. Если упражняться в употреблении алкоголя, то увеличивается и количество алкоголя, который человек может выпить. Этот симптом называется рост толерантности. Если сначала 100-150 грамм в пересчёте на водку вызывает опьянение, то через года три-четыре 300-350 грамм – это нормальная доза за ужином. Потом появляется мысль: «350 грамм выпил, осталось 150. Ну не оставлять же?»

Нетипичные формы опьянения
Если обычный человек выпивает для того, чтобы повеселиться, походить пьяным, и это ему нравится, то другой, наоборот, становится агрессивным, злобным, задиристым, его тянет в драки и на приключения. Кто-то становится плаксивым, депрессивным, сидит и грустит. Это атипичные формы опьянения.

Сильное влечение к алкоголю
Когда ты начинаешь думать об алкоголе в течение дня, употребление алкоголя становится желанным, ты с нетерпением дожидаешься конца рабочего дня или выходных, когда можно позволить выпить больше. Ты стремишься пребывать в таких компаниях, где распитие алкоголя становится одним из сопутствующих факторов.

Похмельный синдром
На второй стадии алкогольной зависимости формируется похмельный абстинентный синдром. Когда после употребления алкоголя в течение нескольких дней на утро у человека трясутся руки, развивается тревога, и только очередная порция алкоголя уменьшает эти симптомы, состояние нормализуется, человек становится работоспособным. Человек, который не зависит от алкоголя, после тог, как перепьёт, чаще всего смотреть на него не может, ему плохо, голова болит и так далее.

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#алкоголь
#нарколог
#симптомы
#алкоголизм
#заболевания
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В Подмосковье открылся новый центр рассеянного склероза
16 января 2024, 10:27

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Еще один Центр рассеянного склероза открылся в Подмосковье. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Центр рассеянного склероза отрыли на базе консультативно-диагностического центра МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского в Реутове.

«С 2021 года в Подмосковье развивается сеть Центров рассеянного склероза. Главная задача – сделать медицинскую помощь пациентам с данным заболеванием доступнее. Жители Реутова и соседних территорий смогут получать лечение, направления и рецепты фактически рядом с домом. Ранее для этого приходилось ездить в МОНИКИ в Москву», — поделилась первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в этом центре происходит происходят окончательные диагностика и выбор индивидуальной терапии для каждого пациента. Кроме этого, получить консультацию от специалиста ​можно по направлению из поликлиники.

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Хирург Ли и терапевт Джарвис назвали опасные привычки здорового образа жизни
16 января 2024, 09:47

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Хирург-ортопед Пол Ли, терапевт Сара Джарвис, а также фармацевт Террун Говинд назвали опасные способы оздоровления, вредящие человеку.
Мнение специалистов опубликовало издание The Sun. Хирург-ортопед Пол Ли утверждает, что людям без спецподготовки не нужно участвовать в марафонах. Если не соблюдать технику во время забега, на колени и другие суставы упадёт большая нагрузка, что приведёт к травмам и осложнениям.

Терапевт Сара Джарвис рассказала, что некоторые люди, желая наладить сон, принимают снотворные препараты. Но от этого способа больше вреда, чем пользы. Лекарства вызывают привыкание, а потом и вовсе перестают действовать.

«На самом деле люди, которые пьют их, спят не лучше, чем те, кто не пьет», — объяснила Джарвис.
Фармацевт Террун Говинд отметил, что многие пациенты верят, что лекарства полностью избавляют от болезней, хотя на самом деле у всех таблеток есть предел возможностей.

Ранее врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов поделился с «Лентой.ру», как страдают легкие вейперов, и почему «парение» почти также опасно, как и сигареты.

По словам патологоанатома, во многих случаях для вейпинга используют смеси на основе глицерина и пропиленгликоля, туда добавляются ароматизаторы и опционально никотин.

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#здоровье
#врачи
#спорт
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В краснодарской больнице мужчине раздробили ногу
16 января 2024, 08:47

Фото: istockphoto/Lakeview_Images

Екатеринбуржец не может пройти более одного километра, потому что в краснодарской больнице ему раздробили ногу.
Последствия травмы пытаются исправить уже третий год, пишет Ural Mash. В 2018 году 36-летний Андрей работал в Крымске помощником копровщика. Мужчина открутил не тот болт по отмашке напарника, упал с высоты 4 метров и сломал ногу.

Он был доставлен к краснодарским медикам в больницу №1. Там назначили операцию по старым рентгенснимкам (новые делать не стали): вставили штыри, наложили гипс.

Когда гипс сняли, стопа мужчины осталась болтаться. Специалисты института травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина заключили: мужчину лечили от одного перелома, не обратив внимания на множество других. Пострадавшему раздробили кости и неправильно собрали. Ногу пришлось укоротить на 3,5 см, а потом провести 8 операций.

Мужчина подавал в суд на краснодарскую больницу и работодателя. Он доказал производственную травму, а ему присудили только 10 тысяч рублей за больничные расходы. Краснодарских врачей виновными не признали.

Вот уже 6 лет пострадавший пытается добиться моральной компенсации в 5 миллионов рублей, но пока не получил ни деньги, ни инвалидность.

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#здоровье
#врачи
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#суд
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