В Серпухове для детсадовцев запустили соляную пещеру

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко
В детском саду «Семицветик» в Серпухове запустили специально оборудованную комнату, наполненную микрочастицами соли. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Никитенко. Он отметил, что в муниципалитете укрепляют здоровье и повышают иммунитет дошкольников.
«Воздух в соляной пещере богат минералами и микроэлементами, которые благотворно влияют на здоровье ребят. Это помогает укрепить дыхательную систему, улучшить иммунитет и снизить риск простудных заболеваний. Кроме того, дети регулярно пьют кислородные коктейли. Напитки не только полезные, но и вкусные», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.Он добавил, что для семей участников спецоперации действуют дополнительные меры социальной поддержки. Дети военных имеют право на внеочередное зачисление в дошкольные учреждения Большого Серпухова. Посещение садов для ребят бесплатное. Безвозмездно оказываются и все платные услуги, предусмотренные в дошкольных учреждениях. Помимо питания, детям на безвозмездной основе доступны кружки.
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