Подмосковные инструктора получили премию губернатора «Лучший по профессии»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Десять подмосковных спортивных инструкторов получили премию губернатора «Лучший по профессии». об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Оценивали победителей премии в первую очередь по их охвату занимающихся физической культурой и спортом и количеством проведенных мероприятий.
Стоит отметить, что премию получили спортивные инструктора из городских округов Долгопрудный, Химки, Орехово-Зуево, Ступино, Щёлково, Черноголовка, Мытищи, Клин, Серпухов и Королёв.
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«По решению губернатора впервые премия была вручена именно спортивным инструкторам, которые уделяют большое внимание внедрению новых форм работы с населением и организации разных видов занятий, чтобы максимально вовлекать местных жителей в спорт. Размер премии для победителей составил 150 000 рублей. Конкурсные материалы представили 44 городских округа», – поделился министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
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Мира Полтева