В Солнечногорске врачи спасли мужчину, впавшего в кому из-за травмы мозга

Фото: пресс-служба Минздрава МО
44-летний мужчина попал в Солнечногорскую больницу в состоянии комы, вызванной гематомой и отёком мозга, пациента спасли нейрохирурги, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчину, лежащего без сознания у подъезда жилого дома, обнаружили его соседи, они и вызвали скорую. Обследование показало, что у пациента крупная гематома левого полушария мозга и отёк. Больного немедленно отправили на операцию.
После операции пациент пришёл в сознание, сейчас он хорошо себя чувствует и скоро его выпишут на амбулаторное лечение.
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«Пациенту была сделана трепанация височно-лобно-теменной области и под хирургическим микроскопом удалена внутримозговая гематома. Врачи остановили кровотечение и провели профилактику нарастающего отёка головного мозга. Операция, длившаяся три с половиной часа, прошла успешно», — сообщила нейрохирург Солнечногорской больницы Любовь Горнаева.
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Лев Каштанов