Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Солнечногорске врачи спасли мужчину, впавшего в кому из-за травмы мозга

В Солнечногорске врачи спасли мужчину, впавшего в кому из-за травмы мозга

20 февраля 2024, 14:50
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

44-летний мужчина попал в Солнечногорскую больницу в состоянии комы, вызванной гематомой и отёком мозга, пациента спасли нейрохирурги, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчину, лежащего без сознания у подъезда жилого дома, обнаружили его соседи, они и вызвали скорую. Обследование показало, что у пациента крупная гематома левого полушария мозга и отёк. Больного немедленно отправили на операцию.

«Пациенту была сделана трепанация височно-лобно-теменной области и под хирургическим микроскопом удалена внутримозговая гематома. Врачи остановили кровотечение и провели профилактику нарастающего отёка головного мозга. Операция, длившаяся три с половиной часа, прошла успешно», — сообщила нейрохирург Солнечногорской больницы Любовь Горнаева.

После операции пациент пришёл в сознание, сейчас он хорошо себя чувствует и скоро его выпишут на амбулаторное лечение.

Читайте также:

Подмосковные врачи удалили пациентке опухоль размером с арбуз

В Подмосковье с начала года заготовили более пяти тонн донорской крови

Более тысячи медиков Подмосковья прошли профилактику эмоционального выгорания
#солнечногорск
#врачи
#операция
#медицина
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Чехонина: Для похудения не нужно исключать хлеб из рациона
20 февраля 2024, 14:43

Фото: istockphoto.com/gpointstudio

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина развеяла миф о том, что для похудения необходимо исключить из питания все мучные продукты.
«Чтобы похудеть, лучше исключить сладкое, мучное, а хлеб все-таки оставить», — отметила в беседе с «Москвой 24» Чехонина.

Она также отметила, что хлеб не представляет опасности для здоровья, за исключением тех людей, у которых есть заболевания органов пищеварительного тракта в стадии обострения.

А диетолог Полина Журавлева заявляла, что имбирь содержит гингерол, который помогает взбодриться. Поэтому, считает специалист, этим продуктом можно заменить вредные для организма кофе и энергетики.

Ранее россиянам раскрыли, как приготовить вкусный и полезный творожный десерт. Как пишет utro.media, в состав блюда войдут творог, сахарная пудра, печение, сметана, а также джем или ягоды.

Читайте также:

Диетолог Журавлева назвала неожиданную альтернативу энергетикам и кофе

Диетолог Гинзбург заявил о пользе шаурмы

Диетолог Кабанов назвал чеснок и имбирь важными для сердечно-сосудистой системы
#хлеб
#диетолог
#блюда
#питание
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сомнолог пояснила, почему нужно отказаться от кофе сразу после пробуждения
Сомнолог Ли: чашка кофе после пробуждения повышает уровень гормона стресса
20 февраля 2024, 14:06

Фото: istock / tatyana_tomsickova

Сомнолог Дебора Ли заявил, что стоит отказаться от кофе сразу после пробуждения. Об этом пишет The Sun.

Эксперт отметила, что кофеин замедляет способствующих сну аденозиновых рецепторов в мозге, но блокирование данный рецепторов после звонка будильника может вредить организму.

Помимо этого, переход от сна к бодрствованию сопровождается выбросом в кровь гормона стресса кортизола, а кофе еще больше повышает его уровень. Повышение этого гормона может плохо влиять на метаболизм и иммунитет. Ли обратила внимание, что при регулярном употреблении кофе человек может стать невосприимчив к кофеину.

Она порекомендовала людям, просыпающимся в 7-8 утра, пить кофе поссе 10 часов утра. К этому времени уровень кортизола понижается и человек может чувствовать слабость или нехватку сил.

Читайте также:

Онколог раскрыл четыре правила, которые могут спасти от рака

Профессор Беляев: Вакцины от рака могут сдерживать рост опухолей на 40%

Малышева раскрыла, какой анализ крови может указать на инфаркт
#эксперт
#кровь
#кофе
#человек
#переход
#сомнолог
#иммунитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На программу «Земский доктор/фельдшер» в Подмосковье выделили более 240 млн рублей
20 февраля 2024, 13:23

Фото: iStock/phasin

Более 240 млн рублей предусмотрено в Московской области на привлечение медицинских кадров по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2024 году, сообщает пресс-служба Московской областной Думы.
«В текущем году для работы в подмосковной сельской местности планируется привлечь ещё 210 врачей и 29 фельдшеров. На эти цели предусмотрено финансирование в объёме 241,3 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов», – рассказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
Программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор» реализуются 2012 года. Благодаря им в сёла и деревни Московской области пришли работать более 2,3 тыс. медиков.

Врачи, участвующие в программе, получают единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей. Выплата для фельдшеров составляет до 750 тысяч рублей.

Читайте также:

Более тысячи медиков Подмосковья прошли профилактику эмоционального выгорания

В Подмосковье с начала года заготовили более пяти тонн донорской крови

Подмосковные врачи удалили пациентке опухоль размером с арбуз
#земский доктор
#мособлдума
#здравоохранение
#игорь брынцалов
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более тысячи медиков Подмосковья прошли профилактику эмоционального выгорания
20 февраля 2024, 12:57

Фото: iStock/Chinnapong

Занятия по работе со стрессом и профилактике эмоционального выгорания начали проводить клинические психологи с медицинскими работниками многопрофильных больниц Московской области с начала текущего года. За полтора месяца это начинание охватило более тысячи медиков, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В конце прошлого года клинические психологи подмосковных больниц прошли специальную подготовку, чтобы уже в этом году начать работать не только с пациентами своих медицинских организаций, но и с коллективом. С начала года психологи провели обучение для более чем тысячи медработников Подмосковья», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.
Психологи учат профилактике профессионального и эмоционального выгорания и объясняют медикам, как работать со стрессом и чувствами. Занятия курируют сотрудники Центра развития компетенций МОНИКИ имени Владимирского.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года заготовили более пяти тонн донорской крови

Подмосковные врачи удалили пациентке опухоль размером с арбуз

Онколог раскрыл четыре правила, которые могут спасти от рака
#медицина
#психолог
#здравоохранение
#светлана стригункова
#психологическая поддержка
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала года заготовили более пяти тонн донорской крови
20 февраля 2024, 12:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более пяти тонн донорской крови и её компонентов заготовили с Московской области с начала 2024 году, при этом абсолютное большинство донаций люди делают безвозмездно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«С начала этого года нам удалось заготовить более 5 тонн крови и плазмы — на 421 литр крови больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказала главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
Она отметила, что доноров в Подмосковье становится всё больше, а также что 95% донаций люди делают на безвозмездной основе.

Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, онкопациентам, людям с ожогами и травмами, а также новорождённым с некоторыми патологиями.

Сделать донацию в Московском областном центре крови можно в любой день, включая выходные, с 8 утра до 14:00. Подробная информация об условиях донации размещена на сайте Центра крови, дополнительные вопросы можно задать по телефону координационного центра донорства крови: 7 (495) 305-77-00.

Читайте также:

Подмосковные врачи удалили пациентке опухоль размером с арбуз

Онколог раскрыл четыре правила, которые могут спасти от рака

Малышева раскрыла, какой анализ крови может указать на инфаркт
#донорская кровь
#московская область
#подмосковье
#медицина
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Онколог раскрыл четыре правила, которые могут спасти от рака
Онколог Сулиманов назвал факторы, снижающие риск развития рака
20 февраля 2024, 11:25

Фото: IStock/Drazen Zigic

Предотвратить развитие онкологических заболеваний может несколько простых правил. Об этом заявил врач-онколог «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов.
По словам специалиста, курение считается основной причиной более десяти форм онкологии, в том числе рака лёгкого, гортани, пищевода, печени, поджелудочной железы, лейкемии и почек. Таким образом, отказ от вредной привычки может существенно снизить риски развития образований.
«По данным ВОЗ [Всемирной организации здравоохранения], от рака лёгкого ежегодно умирает около одного миллиона человек, или каждый третий курильщик», — подчеркнул онколог в беседе с «Газетой.RU», напомнив и о вреде пассивного курения.
Второе правило, которое поможет избежать рака – отказ от солярия и загара в неположенные часы. По словам врача, ультрафиолет негативно действует на здоровые клетки и может спровоцировать развитие рака кожи.
Онколог предупредил о провоцирующих рак желудка безобидных факторах
Онколог предупредил о провоцирующих рак желудка безобидных факторах
Повлиять на клетки могут и различные инфекции и вирусы. Сулиманов призвал заботиться о здоровье и вовремя вакцинироваться, например, от Вируса папилломы человека.

Последний фактор, названный специалистом, который может сохранить жизнь человеку, - здоровый образ жизни. По словам онколога, 150 минут умеренной нагрузки в неделю помогают сильно снизить риски нескольких видов рака, а правильное питание снижает воспалительные процессы.

Читайте также:

Воскрешение из мертвых: российские ученые излечат рак и увеличат мозг

Врач Каратаева: Жир на животе может указывать на диабет и рак

Врач назвал пищевой продукт, вызывающий рак всех органов ЖКТ и половой системы
#онкология
#врач
#правила
#курение
#здоровье
#питание
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Профессор Беляев: Вакцины от рака могут сдерживать рост опухолей на 40%
19 февраля 2024, 20:08

Фото: istockphoto.com/mapo

Директор ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России, президент Ассоциации онкологов Северо-Запада, доктор медицинских наук, профессор Алексей Беляев заявил, что вакцины от онкологии могут сдерживать рост некоторых опухолей на более чем 40%.
Это, по словам специалиста, подтверждается исследованиями.

«Когда мы говорим о вакцине против рака – это касается профилактики тех видов рака, которые могут быть спровоцированы инфекцией. Но лечение рака с помощью вакцин актуально, речь идёт не о профилактике, а именно о лечении», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляев.

Он пояснил, что у людей с рождения заложены механизмы подавления опухолевых клеток. Когда механизмы сбиваются, болезнь начинает развиваться, и тогда начинает работу вакцина, которая возвращает иммунитету возможность бороться с онкологией.

Ранее доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев заявил о существовании двух типов вакцин от онкологии.

Читайте также:

Врач Еделев рассказал о существующих от рака вакцинах

Онколог развеяла несколько популярных мифов о раке

Онколог опроверг популярные мифы о раке
#болезнь
#врач
#вакцина
#онкология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Еделев рассказал о существующих от рака вакцинах
19 февраля 2024, 19:53

Фото: istockphoto.com/Thiago Santos

Доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев заявил о существовании двух типов вакцин от онкологии.
«Вакцины против рака существую двух типов. Первый тип – профилактическая вакцина против вируса папилломы человека, который может привести к нескольким видам онкологии. Второй тип – вакцина против вируса гепатита В, который провоцирует рак печени, поджелудочной железы», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Еделев.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что для того, чтобы диагностировать онкологической заболевание у пациента, необходимо провести комплекс лабораторных и инструментальных исследований.

Читайте также:

Онколог развеяла несколько популярных мифов о раке

Онколог опроверг популярные мифы о раке

Онколог Каприн заявил, что чудо-анализа для диагностики рака не существует
#вакцины
#вакцина
#рак
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Малышева раскрыла, какой анализ крови может указать на инфаркт
Врач Малышева призвала сдать кровь на тропонин, чтобы выявить риск инфаркта
19 февраля 2024, 19:42

Фото: IStock/dragana991

Врач Елена Малышева рассказала какой анализ крови может указывать на инфаркт миокарда. Этим она поделилась в эфире программы «Жить здорово!».
По словам медика, указать на риск инфаркта может белок тропонин. Если его в крови больше положенного, это может сигнализировать об инфаркте.
«У сердца есть несколько оболочек. Само сердце — мышечный орган. Средний слой — сердечная мышца. И если тропонин повышается, он отражает процесс разрушения в этой мышце», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.
Малышева призвала сдавать кровь на тропонин прежде, чем появятся первые признаки инфаркта.

Ранее врач Романенко рассказала, что чаще всего при инфаркте боль локализуется за грудиной в левой половине грудной клетки. Она может распространяться в левую руку, под лопатку, в челюсть.

Читайте также:

Учёные выявили риски заболеваний сердца от применения вакцин от COVID-19

Врач Елисеев заявил об опасности бананов для почек

Названа одна из основных причин рака
#кровь
#кардиолог
#сердце
#инфаркт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф