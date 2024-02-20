Подмосковные врачи удалили пациентке опухоль размером с арбуз

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Гигантскую опухоль яичника удалили 59-летней женщине хирурги Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Пациентка поступила с жалобами на одышку, резкие боли в животе и его увеличившийся размер. В ходе операции из брюшной полости пациентки откачали десять литров жидкости и извлекли опухоль размером с арбуз», — рассказала завотделением онкогинекологии №4 областного онкодиспансера Ирина Карьгина.Опухоль отправили на гистологическое исследование, оно позволит определить, доброкачественным или злокачественным является новообразование.
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