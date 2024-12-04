В Центре материнства и детства в Раменском родился 25-тысячный младенец

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Центра материнства и детства Раменской больницы помогли появится на свет 25-тысячному младенцу. Как рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава, девочка весом 3760 г и ростом 53 см – первенец молодых родителей. Роды были естественными.
«В центре работают квалифицированные специалисты. За семь лет его существования они успешно приняли 25 тыс. родов – как естественные, без патологий, так и осложнённые. В центре есть реанимация для недоношенных детей и новорождённых, нуждающихся в экстренной помощи», – рассказал заведующий Центром материнства и детства Раменской больницы Борис Марченко.Мама и малышка чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», с информацией о системе родовспоможения в регионе.
Кроме того, в Подмосковье работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно позвонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8 до 20 часов.
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Лора Луганская