В Тюмени женщина покрылась язвами после приема парацетамола и ибупрофена

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У жительницы Тюмени на теле начали появляться язвы и сыпь после приема парацетамола и ибупрофена. Симптомы аллергического заболевания начались с жутких болей и зуда на голове.
Как рассказала SHOT 28-летняя Мария, помимо болевых ощущений у нее распухли губы. Затем на теле начали появляться язвы. Все это сопровождалось сыпью. Девушка немедленно обратилась к врачам. Марии поставили диагноз: синдром Лайелла. Это тяжелое полиэтиологическое заболевание аллергической природы.
Девушку отправили в больницу. К этому моменту она из-за болевых ощущений не могла принимать пищу и пить.
Как отмечается, у девушки обнаружили микоплазменную пневмонию. Не исключается, что она ранее уже переболела ей ранее, так как в ее теле были найдены антитела. Воспалительные процессы и сыпь, скорее всего, стали реакциями на прием парацетамола и ибупрофена. На данный момент девушка продолжает лечение стационарно.
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Девушку отправили в больницу. К этому моменту она из-за болевых ощущений не могла принимать пищу и пить.
Как отмечается, у девушки обнаружили микоплазменную пневмонию. Не исключается, что она ранее уже переболела ей ранее, так как в ее теле были найдены антитела. Воспалительные процессы и сыпь, скорее всего, стали реакциями на прием парацетамола и ибупрофена. На данный момент девушка продолжает лечение стационарно.
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Самиров Рамиль