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Стало известно, дефицит каких витаминов пагубно действует на мозг

Нейропсихолог Колобова: Нехватка витаминов B, Е, D может нарушить работу мозга
Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Нехватка в организме витаминов B, Е, D, а также магния и железа может привести к нарушению работы мозга. Об этом рассказала клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова.
По словам специалиста, для хорошей работы мозга необходимы полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, а их недостаток ухудшает память и повышает уровень депрессии. Кроме того, мозгу необходимы все витамины группы В.

«Без В1 может развиться синдром Вернике-Корсакова, проявляющийся спутанностью сознания и нарушением координации. А В6 необходим для выработки серотонина, дофамина и синтеза ГАМК, который является тормозным нейромедиатором центральной нервной системы. Его недостаток ведет к раздражительности, депрессии и когнитивным нарушениям», — рассказала Колобова в беседе с «Москвой 24».

Она также пояснила, что дефицит витаминов B9 и B12 ухудшает память и повышает риск деменции, а нехватка витамина D может вызывать депрессии и повысить риск развития болезни Альцгеймера.

В свою очередь диетолог Михаил Гинзбург предупредил россиян о вреде соуса из майонеза и кетчупа — «кетчунеза».

«В майонезе могут содержаться жир, уксус, который раздражает слизистую, сахар. Еще больше сахара можно найти в кетчупе. В итоге, замешав «кетчунез», человек получает смесь жира и сахара, которая вредна куда больше, чем отдельно жирный или сладкий продукт», — пояснил Гинзбург в интервью с «Вечерней Москвой».

Так, по его словам, переизбыток жирных кислот и сахара может привести к нарушению обмена веществ, диабету и другим плачевным для здоровья последствиям.

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Диетолог Королева: продукты с насыщенными жирами вызывают быстрое старение мозга
23 апреля 2025, 11:08

Фото: iStock/sqback

Старение — биологически естественный процесс организма, но зачастую он наступает слишком рано. С чем это может быть связано?
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» заявила, что процесс старения во многом определяется тем, как люди мыслят и воспроизводят впечатления, которые получают в течение жизни.

«Все зависит от того, как мы дружим, где и кем работаем, развиваемся ли, стагнируем. Процессы старения определяют наш мозг. И безусловно, многое зависит от того, что мы едим: натуральные продукты, богатые по своему составу, комплекс витаминов, минералов, баланс белков, жиров, углеводов — все это положительно сказывается на организме», — сказала эксперт.

По ее словам, за последние несколько лет пищевая среда сильно изменилась, и на стол попадают зачастую те продукты, которые вкусны по восприятию, но абсолютно пусты по питательной ценности.

«Это рафинированные продукты, имеющие в составе много сахара или соли в сочетании с жиром. Именно такие продукты являются наиболее привлекательными для нашего вкуса, потому что повышается уровень дофамина, появляется чувства радости. Мы абстрагируемся от проблем, и нам хочется их есть снова и снова», — объяснила диетолог.

Он добавила, что из-за зависимости возникают проблемы со здоровьем, связанные с увеличением массы тела и старением мозга.

«Мозг начинает прогрессивно стареть, так как не получает из состава рафинированных продуктов те молекулы, которые поддерживают его активную деятельность и обеспечивают гибкость мышления и оптимистичный настрой», — подчеркнула Королева.

Специалист отметила, что необходимо делать выбор в пользу натуральных продуктов, и у каждого «зеленый список» свой, исходя из реакций организма.

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Эндокринолог рассказал об эффективности Оземпика
Эндокринолог Калинчев: популярность Оземпика не говорит о его эффективности
22 апреля 2025, 22:40

Фото: iStock/Prostock-Studio

Популярность Оземпика ничего не говорит о его эффективности, препарат стал известен только благодаря тому, что его стали использовать звезды и состоятельные люди. Об этом заявил врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. По его словам, все дело в вирусном маркетинге и дефиците препарата во время пандемии.
«Препаратов для похудения много, но из-за информации в сети о том, что на нем худеют звезды, стал популярен именно «Оземпик». Когда ко мне обратилась подопечная с вопросом о том, как применить препарат, я обратился в компанию Novo Nordisk, там мне ответили, что они не позиционирую данный препарат для лечения ожирения», — пояснил диетолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного института просвещения Виктория Никитинская рассказала, каким должен быть идеальный завтрак. В беседе с RT эксперт отметила, что по утрам лучше всего есть яйца или творог, чтобы не провоцировать выброс инсулина и насытиться на долгое время.
«Когда мы утром едим каши и углеводы (бутерброды), происходит выброс инсулина в кровь, углеводы расщепляются, сахар в крови быстро падает. В результате через час мы уже снова хотим есть», — поделилась доцент.
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#сахар
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Пульмонолог раскрыл, могут ли легкие восстановиться после вейпинга
Пульмонолог Фаррахов: легкие могут восстановиться после вейпинга
22 апреля 2025, 21:59

Фото: iStock/Igor Ilkov

Легкие действительно могут восстановиться после того, как человек бросит пользоваться вейпами. Об этом заявил врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов.
В беседе с RuNews24.ru он отметил, что после длительного и интенсивного курения легкие могут не вернуться к полностью здоровому состоянию, так как им был нанесен серьёзный вред.
«Тем не менее показано, что после отказа от любых способов курения естественные механизмы восстановления организма активируются уже через несколько недель», — поделился врач.
Фаррахов также добавил, что на эффективность восстановления влияют множество факторов — продолжительность и интенсивность вейпинга, возраст, состояние здоровья и наличие хронических болезней легких.
Для того чтобы восстановить здоровое дыхание, врач посоветовал в первую очередь отказаться от вейпа. Важно употреблять как можно больше жидкости, чтобы разжижать слизь в легких и очищать их.
«Аэробные упражнения (ходьба, плавание, езда на велосипеде) улучшают работу легких, сердца и мышц грудной клетки. Техники, такие как диафрагмальное дыхание и дыхание через сжатые губы, укрепляют дыхательные мышцы и облегчают симптомы. Избегайте загрязнителей. Дым, пыль и агрессивные химические вещества могут раздражать легкие и замедлять восстановление», — пояснил он.
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«Провоцирует рак»: названа неожиданная опасность шашлыка
Диетолог Арзамасцев: шашлык может вызвать рак и болезни ЖКТ
22 апреля 2025, 21:55

Фото: iStock/Ilia Nesolenyi

Употребление шашлыка может вызвать рак и обострение заболеваний ЖКТ, заявил врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев. По его словам, в шашлыке образуются вредные канцерогены, которые пагубно влияют на клетки и разрушают их строение.
«Кроме того, шашлык противопоказан при язвах и гастритах, особенно в стадии обострения, а также дивертикулите. Также от блюда стоит отказаться после недавних операций на желудок или кишечник. В этом случае разрешено есть только нежирную пищу, приготовленную в духовке или отваренную», — отметил он в беседе с «Москвой 24».
Тем временем в столичном Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, как и где разрешается использовать мангалы во время отдыха на природе. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на АГН «Москва», ведомство указало на специально отведенные пикниковые зоны, только в них сейчас можно жарить шашлык. Открытый огонь в лесу разводить строго запрещается.
«В ведомстве сообщили, что за разжигание костров и использование мангалов вне установленных зон предусмотрены штрафы до 5000 руб. При обнаружении возгорания необходимо звонить по номеру «112», — говорится в материале.
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Диетолог назвала продукты, которые уберегут пожилых людей от переломов
Диетолог Русакова: жирная рыба, орехи и овощи уберегут пожилых от переломов
22 апреля 2025, 17:16

Фото: iStock/Artemidovna

Регулярное потребление молочных продуктов, жирной рыбы, овощей и орехов снижают риск переломов у пожилых людей. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
Она пояснила, что с возрастом у людей снижается активность клеток, формирующих новую костную ткань. Также появляется дефицит кальция и витамина D.

«Для профилактики нужны продукты с кальцием и витамином D, который помогает первому элементу усваиваться. Кроме того, для нормального функционирования тканей необходим витамин К — он тоже участвует в остеогенезе (процесс формирования костной ткани — ред.)», — пояснила Русакова в беседе с «Москвой 24».

Она также отметила, что легкоусвояемый кальций есть в молочных продуктах, кунжуте и миндале. При этом в рыбе жирных сортов, кроме кальция, содержится витамин D. А шпинат, брокколи и капуста богаты витамином К.

Тем временем врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала о том, что в рацион необходимо добавлять перепелиные яйца, пишут argumenti.ru со ссылкой на АБН24.

«В продукте есть жиры, белки, витамины, а также фосфор, цинк и селен. Благодаря этим элементам повышается иммунитет и поддерживается репродуктивная система», — говорится в статье.

Отмечается, что за счет содержания в перепелиных яйцах лецитина стабильно функционирует нервная система.

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