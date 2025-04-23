Стало известно, дефицит каких витаминов пагубно действует на мозг

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Нехватка в организме витаминов B, Е, D, а также магния и железа может привести к нарушению работы мозга. Об этом рассказала клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова.
По словам специалиста, для хорошей работы мозга необходимы полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, а их недостаток ухудшает память и повышает уровень депрессии. Кроме того, мозгу необходимы все витамины группы В.
Она также пояснила, что дефицит витаминов B9 и B12 ухудшает память и повышает риск деменции, а нехватка витамина D может вызывать депрессии и повысить риск развития болезни Альцгеймера.
В свою очередь диетолог Михаил Гинзбург предупредил россиян о вреде соуса из майонеза и кетчупа — «кетчунеза».
Так, по его словам, переизбыток жирных кислот и сахара может привести к нарушению обмена веществ, диабету и другим плачевным для здоровья последствиям.
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«Без В1 может развиться синдром Вернике-Корсакова, проявляющийся спутанностью сознания и нарушением координации. А В6 необходим для выработки серотонина, дофамина и синтеза ГАМК, который является тормозным нейромедиатором центральной нервной системы. Его недостаток ведет к раздражительности, депрессии и когнитивным нарушениям», — рассказала Колобова в беседе с «Москвой 24».
Она также пояснила, что дефицит витаминов B9 и B12 ухудшает память и повышает риск деменции, а нехватка витамина D может вызывать депрессии и повысить риск развития болезни Альцгеймера.
В свою очередь диетолог Михаил Гинзбург предупредил россиян о вреде соуса из майонеза и кетчупа — «кетчунеза».
«В майонезе могут содержаться жир, уксус, который раздражает слизистую, сахар. Еще больше сахара можно найти в кетчупе. В итоге, замешав «кетчунез», человек получает смесь жира и сахара, которая вредна куда больше, чем отдельно жирный или сладкий продукт», — пояснил Гинзбург в интервью с «Вечерней Москвой».
Так, по его словам, переизбыток жирных кислот и сахара может привести к нарушению обмена веществ, диабету и другим плачевным для здоровья последствиям.
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Элина Позднякова