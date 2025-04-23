Эндокринолог рассказала, когда нужно сдавать анализ на холестерин

Популярность Оземпика ничего не говорит о его эффективности, препарат стал известен только благодаря тому, что его стали использовать звезды и состоятельные люди. Об этом заявил врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. По его словам, все дело в вирусном маркетинге и дефиците препарата во время пандемии.