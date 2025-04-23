Эндокринолог рассказала, когда нужно сдавать анализ на холестерин

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Анализ крови на уровень холестерина нужно обязательно сдавать мужчинам после 35 лет и женщинам после 50 лет, либо при наступлении менопаузы. Об этом заявила диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова. По ее словам, важно исследовать не только общий холестерин, но и на «плохой» и «хороший» отдельно.
«Кроме того, анализы нужно сдавать всем людям младше 40—50 лет, если были родственники, умершие от инфаркта или инсульта в молодом возрасте: мужчины до 55 лет, женщины до 65 лет. Также в любом возрасте, если человек курит, имеет сахарный диабет, ожирение, повышенное артериальное давление», — поделилась врач в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь гастроэнтеролог, терапевт и диетолог Александра Разаренова назвала главную проблему людей, страдающих ожирением. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что пациенты с лишним весом так сильно заняты и перегружены решением социальных вопросов, что у них не остается времени на лечение.
«Ожирение — это серьезное заболевание. Его не ставят по весам дома, его не ставят по фото, это заболевание ставят человеку после посещения ряда специалистов — диетолога, эндокринолога, когда ему на основании клинических рекомендаций ставится диагноз. Далее, мы работаем по клиническим рекомендациям, куда входит медикаментозная терапия или в таблетированной, или в инъекционной форме, но в первую очередь требуется модернизация образа жизни», — объяснила доктор.Читайте также:
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