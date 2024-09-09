Вирусолог Чепурнов разъяснил риски распространения ортонайровируса в России

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Глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал случай выявления в Китае нового вируса группы ортонайровирусов после укуса клеща.
«Теоретически можно завезти вирус, впрочем, и клещей тоже, потому что поток нашей торговли с Китаем очень высок. Вопрос: эти клещи уживутся ли здесь климатически или нет? Зайдёт ли занос такого клеща? Будет ли ему здесь комфортно? Или ему, не дай бог, будет суперкомфортно?» — пояснил в беседе с Pravda.Ru Чепурнов.
Он добавил, что выявление этого вируса стало открытием именно для науки, но сам вирус не появился в природе только сейчас. Специалист считает, что в открытии нового патогена ничего супертревожного нет.
А заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников перечислил смертельно опасные заболевания, которые могут проходить бессимптомно.
«Такие заболевания как панкреатит, аппендицит, воспаление легких в структуре заболеваемости имеют очень низкую составляющую именно, потому что они острые. Когда здоровый человек заболел, можно принять вовремя правильное решение, прооперировать, что-то сделать, но кто-то, к сожалению, умирает», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Ранее эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник Ольга Рублева заявила, что новой волны эпидемии коронавируса помогут избежать вакцинация и классические меры предосторожности.
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