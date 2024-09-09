Врач Рублева раскрыла, как избежать новой волны эпидемии COVID-19

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Эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник Ольга Рублева заявила, что новой волны эпидемии коронавируса помогут избежать вакцинация и классические меры предосторожности.
«Избежать новой эпидемии помогут простые меры: ежегодная вакцинация против гриппа, вакцинация против пневмококковой инфекции, соблюдение социальной дистанции и домашнего режима лицам с признаками респираторной инфекции при необходимости. Не стоит забывать про ношение масок», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Рублева.
А дерматолог, врач-эксперт Александра Филева заявила об опасности красок для волос, которые могут грозить даже анафилактическим шоком.
«Аллергия на краску для волос проявляется зудом, шелушением и покраснением кожи. Может также сопровождаться аллергическим насморком, чиханием, одышкой. В тяжелых случаях развивается анафилактический шок: из-за сильнейшего отека горла человек задыхается. Это опасное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи», — пояснила в беседе с «Известиями» Филева.
Ранее врач-невролог Люберецкой областной больницы Наталья Мозжухина в беседе с «Радио 1» рассказала об основных факторах риска инсульта, которые можно и нужно контролировать.
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