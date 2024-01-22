Вирусолог Аграновский опроверг опасность вирусов из мерзлоты Сибири

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Вирусолог Алексей Аграновский заявил, что опасность вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири, не доказана научно.
При этом, в то же время, по его словам, нельзя исключать и того, что в процессе изучения микроорганизмов могут раскрыться их новые свойства, вредные для человека.
Ранее издание The Guardian сообщило, что человечество может столкнуться с новой пандемией, вызванной вирусами, обнаруженными в вечной мерзлоте Сибири.
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«Ни одного случая заражения человека и животных не зафиксировано. Из образцов выделены вирусы, способные размножаться в амёбах, а также найдены фрагменты ДНК герпесвирусов и поксвирусов, но это не означает существование немедленной опасности. <…> Этот вопрос должен быть в сфере внимания специалистов и находиться подальше от интересов и тревог широкой общественности», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Аграновский.
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Мелисса Тимофеева