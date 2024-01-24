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Врач Болибок: Вакцину от оспы обезьян нет смысла применять массово

24 января 2024, 19:35
Фото: istockphoto.com/Diy13

Фото: istockphoto.com/Diy13

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок заявил, что вакцина от оспы обезьян уже создана, однако массово её применять нет смысла.
«Но нет смысла применять её массово, потому что это заболевание передаётся только при тесном контакте «кожа к коже», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.

Специалист добавил, что антибиотиками лечить заболевания тоже невозможно.


Он также отметил, что в нашей стране очагов оспы обезьян нет.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявлял, что опасность вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири, не доказана научно. При этом, в то же время, по его словам, нельзя исключать и того, что в процессе изучения микроорганизмов могут раскрыться их новые свойства, вредные для человека.

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#опасность
#заболевания
#вирусолог
#оспа обезьян
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Врач Чернышова назвала закаливание полезным методом оздоровления
24 января 2024, 19:55

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что закаливание может способствовать оздоровлению, в частности, сердечно-сосудистой системы.
Она отметила, что закаливание может быть полезным для людей старшего возраста.

«Такие процедуры полезны не только для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, но и для борьбы с метеозависимостью, а также для улучшения иммунитета. При регулярных процедурах организм учится не переохлаждаться, сосуды быстро сокращаются на холоде и перестают отдавать тепло. Таким образом, вероятность простуд и уровень снижения иммунитета сокращаются», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.

При этом, начинать закаливаться надо правильно, постепенно, начиная с небольших контрастных процедур.

А вот с осторожностью к подобным процедурам надо относится людям с ишемической болезнью или сердечной недостаточностью. Перед тем, как начать практиковать закаливание, лучше посоветоваться с врачом.

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#врач
#здоровье
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В Саратове врачи извлекли из-под кожи лба россиянина червя длиной 12 см
24 января 2024, 18:37

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

В Саратове мужчине удалили червя из лобной области, сообщает городская клиническая больница №9.
Мужчина заметил припухлость на лице и обратился к медикам. Врачи выписали ему медикаментозное лечение, но легче 43-летнему мужчине не становилось.

Хирург предположил, что у пациента наблюдаются признаки паразитарного поражения. Врачи повели операцию и достали живого гельминта рода дирофелярии длиной 12 см.

Такой тип паразитов передается через укус комара. При этом последствия могут проявиться спустя 6 месяцев после укуса.

Ранее сообщалось, что девочка из Австралии бросила занятия танцами из-за того, что у неё открылась аллергия на себя. Проблемы со здоровьем у 11-летней Суммы Уильямс начались в 2022 году. Тогда у девочки воспалилась, покраснела, потрескалась и начала шелушиться кожа.

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#здоровье
#операция
#врачи
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Женщина смогла замедлить старение на 26% и рассказала о своём методе
24 января 2024, 18:26

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

64-летняя Эми Хардисон из США рассказал о методе, замедлившим старение на 26%, который ей помог занять 5 место в «Олимпиаде омоложения».
Fortune пишет, что в «Олимпиаде омоложения» принимали участие около 4 000 человек. Всех их подвергли эпигенетическому исследованию ДНК, который показывают разницу между хронологическим возрастом и фактическим старением организма. Из его результатов ясно, что темп увеличения биологического возраста Хардисон составляет только 74%.

По данному показателю женщина превзошла одного из организаторов «Олимпиады омоложения» — миллиардера Брайана Джонсона, одержимого идеей бессмертия и тратит на борьбу со старением 2 млн долларов в год.
Мужчина переливает себе кровь 17-летнего сына, сидит на диетах и прибегает к ударно-волновой терапии пениса. Но его результат оказался на 2% хуже, чем у Хардисон.

При этом женщина не стремилась к омоложению, а просто придерживалась здорового образа жизни. Женщина ест постное мясо, овощи и фрукты. Не употребляет полуфабрикаты и всё готовит самостоятельно. Последние 50 лет Хардисон ежедневно не менее часа занимается аэробикой, плаванием или тренируется на эллиптическом велотренажере.
«Мне осталось еще лет 20. Может, 25 или около того. Я хотела бы прожить их как можно лучше, и только. 84, 85, 86 лет мне более чем достаточно»,-говорит женщина.
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#красота
#женщины
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Биотехнолог Золотарева: Губки для посуды могут вызывать сепсис
24 января 2024, 17:52

Фото: istockphoto.com/Sasiistock

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева заявила об опасности поролоновых губок для мытья посуды, которые могут вызывать различные заболевания, включая сепсис, перитонит гнойные послеоперационные осложнения.
Она пояснила, что такие губки являются идеальной средой для размножения бактерий и вирусов, таких, как энтеробактерии, в частности клебсиеллы.

«У человека клебсиеллы чаще являются возбудителями заболеваний дыхательных путей. Также они могут быть причиной поражения слизистой оболочки век и мочеполовых органов, мозговой оболочки, суставов, вызвать перитонит, сепсис, острые кишечные инфекции у взрослых и детей, быть причиной гнойных послеоперационных осложнений. Клебсиеллы опасны не только тем, какие болезни они могут провоцировать, но и развитием у них устойчивости к антибиотикам», — ответила в беседе с Газета.ру Золотарева.

В этой связи она призвала регулярно менять губки для мытья посуды. Самый оптимальный срок использования такого предмета составляет неделю.

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#здоровье
#болезни
#рекомендации
#врач
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Пушкинские врачи применили новую методику реабилитации при травмах позвоночника
24 января 2024, 17:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новую методику реабилитации пациентов с травмами позвоночника начали применять в Пушкинской больнице имени профессора Розанова, в её основе магнитная стимуляция клеток спинного мозга, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«Мы провели пациенту комбинированную транскраниальную магнитную стимуляцию и электромагнитную монофазную спинномозговую стимуляцию. При такой современной неинвазивной методике происходит стимуляция нервных клеток в пострадавших участках спинного мозга», — цитируются в сообщении слова завотделением медицинской реабилитации Пушкинской больницы Павла Найдёнова.

Оборудование для такого метода реабилитации поступило в больницу в прошлом году, но до этого оно применялось только для пациентов, перенёсших инсульт.

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#врачи
#реабилитация
#минздрав мо
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Российские учёные выявили новый признак рака
Учёные НИТУ МИСИС: Изменение упругости клетки может быть признаком рака
24 января 2024, 17:42

Фото: istockphoto.com/CIPhotos

Ученые из российского НИТУ МИСИС совместно с университетами Канадзавы и Лондона выяснили, что в качестве потенциального маркера рака может выступать упругость поверхности клетки.
«Мы оценили изменения модуля упругости клеток после применения трёх различных противораковых препаратов. Выяснилось, что лечение паклитакселом и цисплатином увеличивает модуль Юнга и количество микротрубочек. Наиболее эффективный препарат, предотвращающим деление клеток – паклитаксел. При лечении дакарбазином, напротив, наблюдалось снижение модуля упругости», – отметил в беседе с Газета.ру старший научный сотрудник лаборатории биофизики НИТУ МИСИС Пётр Горелкин.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что употребление овощей и фруктов, а также зелени способствует профилактике рака. Также, по его словам, для поддержания здоровья следует отказаться или свести к минимуму потребление продуктов с химическими добавками.

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#лаборатории
#наука
#медицина
#онкология
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Российские учёные создали пластырь для безболезненного вакцинирования
24 января 2024, 17:36

Фото: istockphoto/PeopleImages

Учёные из Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА произвели пластырь для безболезненного введения вакцин.
«Известия» пишут, что в пластырях содержатся массивы из микроигл высотой не более 0,6 мм, проходящих сквозь роговой слой кожи и не затрагивающие нервные окончания.

Данный способ доставки вещества вакцины безболезнен и не вызывает стресс у пациентов, в том числе у детей. В будущем пластыри с микроиглами могут заменить шприцы.

Проникая вовнутрь, микроиглы растворяются за несколько минут или часов. Всё зависит от состава. Пластыри подходят для введения многих вакцин, а в некоторых случаях позволяют вводить меньшую дозировку антигенов, чем во традиционной инъекции.

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#ученые
#новости
#здоровье
#вакцина
#прививка
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В Чехове начали строить детскую поликлинику
24 января 2024, 15:54

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детскую областную поликлинику на 500 посещений в смену начали строить на улице Мира в городе Чехов, извещение о старте работ поступило в Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время на строительной площадке ведутся земляные работы. Построить медицинское учреждение и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году», — отмечается в сообщении.

Общая площадь здания с тремя надземными и одним подземным этажом составит 8,6 тыс. квадратных метров. В поликлинике разместят педиатрическое отделение, кабинет прививок, кабинеты врачей узких специальностей, а также комнаты здорового ребёнка и игровые уголки.

Строительство ведётся в рамках реализации нацпроекта «Здоровье».

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#чехов
#поликлиника
#строительство
#главгосстройнадзор мо
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Гастроэнтеролог Феклистова рассказала об опасности детокс-диет для печени
24 января 2024, 15:23

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Детокс-диеты и биологически активные добавки не приносят пользы при очистке печени от токсинов.
Об этом NEWS.ru рассказала гастроэнтеролог Анастасия Феклистова. Специалист объяснила, что печень не нуждается в дополнительной помощи, чтобы вывести токсичные вещества из организма. Данный орган самостоятельно справляется с этой функцией, а проблемы возникают в случае серьезного повреждения. Поэтому печень нельзя очистить продактами, к примеру, яблоками, лимонами, сельдереем.

Детокс-диеты могут навредить организму. Особенно опасно неконтролируемое потребление БАДов во время «чистки».

«Если вы действительно хотите помочь своей печени, то придерживайтесь здорового образа жизни: соблюдайте режим питания, следите за весом, занимайтесь физкультурой. Откажитесь от вредных привычек», — говорит Анастасия Феклистова.
«Разгрузочные» дни могут повысить риск сбоя в работе организма. Из-за голодания развивается желчнокаменная болезнь.

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#здоровье
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