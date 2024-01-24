Врач Болибок: Вакцину от оспы обезьян нет смысла применять массово

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«Но нет смысла применять её массово, потому что это заболевание передаётся только при тесном контакте «кожа к коже», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.
Специалист добавил, что антибиотиками лечить заболевания тоже невозможно.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявлял, что опасность вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири, не доказана научно. При этом, в то же время, по его словам, нельзя исключать и того, что в процессе изучения микроорганизмов могут раскрыться их новые свойства, вредные для человека.
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