Врач Балабан объяснил, в каких случаях добавка Омега-3 может привести к смерти

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предупредило об опасности употребления пищевых добавок с жирными кислотами Омега-3, сообщает Daily Mail. Исследования показывают, что такие добавки могут нарушить сердечные ритмы и вызвать инсульт.
Заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук, профессор Павел Балабан в беседе с «Радио 1» сказал, что пищевые добавки Омега-3 напрямую влиять на сердечно-сосудистую систему не могут.
Доктор биологических наук добавил, что если Омега-3 сделана неправильно, то может способствовать нарушению работы сердца. В остальных случаях она не несет угрозы для организма.
По словам врача, добавки не регламентированы медициной, однако их нужно употреблять по инструкции.
Читайте также:
Гепатолог Вялов: Фиточай и добавки омега-3 могут спровоцировать цирроз
Диетолог Дианова рассказала, при каких заболеваниях помогает омега-3
Врач рассказала о влиянии омега-3 на работу мозга и психику
«Омега-3 не может вызывать опасных действий, связанных с сердцем, потому что это пищевая добавка. Если только её не передозировать. Но это то же самое, если пищевую соль принимать в больших дозах — может привести к смертельному исходу. Так и тут», — объяснил специалист.
Доктор биологических наук добавил, что если Омега-3 сделана неправильно, то может способствовать нарушению работы сердца. В остальных случаях она не несет угрозы для организма.
По словам врача, добавки не регламентированы медициной, однако их нужно употреблять по инструкции.
«В небольших дозах — раз в неделю — всем можно, а если каждый день еще и по две капсулы (утром и вечером) — вот это может быть опасно, но это перекос метаболизма в другую сторону. Если вы консультируетесь с врачом, то нужно принимать по инструкции», — заключил профессор.
Читайте также:
Гепатолог Вялов: Фиточай и добавки омега-3 могут спровоцировать цирроз
Диетолог Дианова рассказала, при каких заболеваниях помогает омега-3
Врач рассказала о влиянии омега-3 на работу мозга и психику
Анастасия Бондарева