Ученые предупредили о возможной пандемии из-за сибирских зомби-вирусов

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Человечество может столкнуться с новой пандемией, вызванной вирусами, обнаруженными в вечной мерзлоте Сибири, пишет The Guardian.
Ученые предупреждают, что древние сибирские вирусы, известные как «микробы Мафусаила» или вирусы-зомби, могут освободиться из-за глобального потепления, представляя угрозу для человечества.
Эти штаммы вирусов уже выделены и изучены, и считается, что следующая пандемия может быть вызвана болезнью, датируемой далеким прошлым.
Ученые планируют создать арктическую сеть мониторинга для выявления случаев заболеваний, вызванных древними микроорганизмами, с целью предоставления карантина, медицинской помощи и контроля передвижения в зоне заражения.
Генетик Жан-Мишель Клавери отмечает, что остается угроза новой эпидемии, и существуют опасные вирусы в северных регионах, которые могут заразить людей.
Эти штаммы вирусов уже выделены и изучены, и считается, что следующая пандемия может быть вызвана болезнью, датируемой далеким прошлым.
Генетик Жан-Мишель Клавери отмечает, что остается угроза новой эпидемии, и существуют опасные вирусы в северных регионах, которые могут заразить людей.
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