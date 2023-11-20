Врач Демьяновская заявила о необходимости дезинфицировать наушники

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Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о том, что наушники нужно регулярно дезинфицировать и чистить для соблюдения гигиены.
«При использовании таких устройств важно помнить и о вопросах гигиены. Наушники рекомендуется хотя бы раз в неделю очищать и дезинфицировать. Их не стоит носить просто в кармане или сумке — лучше подобрать специальный футляр: в таком случае минимизируется вероятность занести в слуховой проход инфекцию», — прокомментировала в беседе с RT Демьяновская.Она также посоветовала отказаться от вакуумных наушников. Тем более это касается людей с аллергией и сахарным диабетом.
Ранее главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, как можно уберечь ребёнка от заражения простудными и вирусными заболеваниями в этом сезоне. Как передают «Вести Подмосковья», врач отметила, что недосып, переутомление, недостаток свежего воздуха и неправильное питание ослабевают иммунитет малышей и вероятность заболеть у них возрастает. Она также рекомендовала заболевшим членам семьи в доме носить маску.
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