Врач Мулюкова опровергла мифы о возникновении менингита

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Врач-педиатр Кристина Мулюкова опровергла мифы о том, что менингит возникает при переохлаждении или отсутсвии головного убора во время мороза.
Врач отметила, что причиной менингита становятся вирусы и грибки.
По её словам, заболеть можно и после контакта с уже заражённым человеком.
Мулюкова подчеркнула, что коварство этого заболевания в том, что его легко можно перепутать с ОРВИ и простудой.
Для профилактики можно сделать прививку.
А врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил об опасности ловли снежинок ртом, которая кроется в большом риске простудиться и заболеть.
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«Менингит — тяжёлое воспалительное заболевание головного мозга и его оболочек. Вызвать менингит могут бактерии, вирусы и грибки. Болезнь возникает как осложнение на фоне кори, гриппа, ветряной оспы и подобных инфекций. Но чаще возбудителем менингита становятся менингококк, гемофильная палочка, пневмококк. Эта болезнь не возникает от переохлаждения, прогулки без шапки или поедания мороженого», — сказала в беседе с RT Мулюкова.
Мулюкова подчеркнула, что коварство этого заболевания в том, что его легко можно перепутать с ОРВИ и простудой.
Для профилактики можно сделать прививку.
А врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил об опасности ловли снежинок ртом, которая кроется в большом риске простудиться и заболеть.
«Если долго ловить снежинки ртом, то можно простудиться. Но не от снежинок, а из-за того, что при дыхании через рот воздух не согревается. Он согревается через нос. Если на холоде дышать ртом, то больше шансов заболеть», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.
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Мелисса Тимофеева