Врач-дерматовенеролог Белявцева рассказала, как осенью сохранить здоровые и крепкие ногти

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Осенью кожа и ногти требуют особого ухода из-за холодного воздуха, перепадов температур и сухого воздуха. Для поддержания здоровья ногтей следует уделять им дополнительное внимание, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Во время маникюра специалист может выявить признаки грибковой инфекции. Обычно грибок проявляется изменениями цвета, формы, структуры ногтя, его ломкостью и появлением белых пятен. При самостоятельном обнаружении подобных изменений не стоит заниматься самолечением, а следует обратиться к специалисту для получения профессиональной помощи», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Наталья Белявцева.
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