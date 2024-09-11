Врач-дерматовенеролог рассказал как избавиться от бородавок

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Бородавки — это доброкачественные образования на коже и слизистых оболочках, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ). Они часто появляются на пальцах рук и ног, ладонях, предплечьях и подошвах стоп. Бородавки выглядят как наросты телесного или коричневого цвета с шероховатой или гладкой поверхностью. Они могут возникать в любом возрасте, но чаще встречаются у детей.
Химические методы: использование местных препаратов с кислотами, противовирусными компонентами и другими активными веществами; Криодеструкция: распространённый метод удаления бородавок с использованием жидкого азота; Электрокоагуляция: воздействие на поражённый участок электрическим током; Лазерная деструкция: этот метод похож на электрокоагуляцию, но вместо электрического тока используется лазерный луч. «Выбор метода лечения бородавок зависит от индивидуальных особенностей каждого случая. Первоначально врач оценивает размеры, количество и расположение бородавок, а также их болезненность и влияние на психологическое состояние пациента, чтобы определить наиболее подходящий курс лечения или наблюдения», — рассказывает врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Шаповал.
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