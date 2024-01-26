Врач-эндокринолог Павлова перечислила риски от употребления кефира на ночь

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о возможности негативного воздействия регулярного употребления кефира, ряженки и простокваши перед сном на здоровье. Об этом сообщает радио Sputnik.
Отмечается, что при регулярном употреблении вышеперечисленных продуктов может усилиться риск развития диабета и ожирения. По словам специалиста, кефир, ряженка и простокваша обладают высоким инсулиновым индексом, что способно вызвать нарушение обмена веществ.
Павлова добавила, что также будет происходить набор жировой ткани, что лишь усилит происходящий сейчас «век эпидемии ожирения».
Ранее нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова назвала ожирение – глобальной проблемой современности. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что выявить проблему на ранней стадии можно и в домашних условиях.
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Павлова добавила, что также будет происходить набор жировой ткани, что лишь усилит происходящий сейчас «век эпидемии ожирения».
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Екатерина Коршунова