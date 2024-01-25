Диетолог Комиссарова: От бактерий на яйце не избавиться с помощью мытья

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Яйца являются источником белка и других питательных веществ, но них сложилось множество заблуждений.
Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова опровергла их в своём Telegram-канале. По её словам, мытьё яиц перед приготовлением не помогает избавиться от бактерий.
Также специалист назвала мифом информацию о том, что существует строгая норма употребления яиц в день. По словам Комиссаровой, сколько яиц можно съедать в день, зависит от рациона, учитывая физическую активность и другие факторы.
До этого спад цен на куриные яйца был зафиксирован в период с 10 по 15 января. Тогда стоимость десятка куриных яиц снизилась на 0,2%. Это произошло впервые с конца июня прошлого года. Таким образом, за 22 первых дня нового года этот продукт подешевел на 0,84%.
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«Помет и грязь смыть можно, а бактерии вы не сможете смыть — они погибают при термической обработке», — пишет Альбина Комиссарова.
«Поэтому мы ориентируется на среднестатическое: одно-два яйца в сутки хоть каждый день», — говорит Комиссарова.Ранее сообщалось, что уже вторую неделю подряд в России продолжают дешеветь куриные яйца. За минувшую неделю стоимость данного продукта в среднем снизилась на 1,41%. Такие данные приводит Росстат.
До этого спад цен на куриные яйца был зафиксирован в период с 10 по 15 января. Тогда стоимость десятка куриных яиц снизилась на 0,2%. Это произошло впервые с конца июня прошлого года. Таким образом, за 22 первых дня нового года этот продукт подешевел на 0,84%.
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Мария Фирсова